Залоговая система сбора отходов может заработать в Ирландии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Ирландии предложили перенять опыт скандинавских стран и Германии по увеличению переработки пластиковых отходов путем внедрения залоговой системы сбора тары. Об этом заявила сенатор политической партии "Фине Гэл" Кэтрин Нун, передает УНН со ссылкой на местное издание Green News.
Политик убеждена, что такая система сбора тары сделает Ирландию "лидером в области переработки пластмассы" в Европе.
"Стимулируя рециркуляцию, мы можем оказать реальное влияние на уменьшение количества отходов, которые мы производим. Мы несем ответственность за будущее наших детей. Забота об окружающей среде - это один из способов позаботиться о будущем поколении, а переработка пластмассы может сыграть ключевую роль в этом направлении", - отметила К.Нун.
В настоящее время Ирландия является крупнейшим производителем пластиковых отходов в Европе. Каждый ирландец в среднем продуцирует 61 кг пластиковых отходов в год.
Напомним, многие развитые страны мира решают проблему накопления пластика с помощью депозитной (залоговой) системы сбора тары. Она действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.
В Украине тоже хотят запустить европейскую систему. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.