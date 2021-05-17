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Зареєстрованих через "Дію" таки почали щеплювати на вихідних: кого торкнулося

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. На минулих вихідних щеплювати від COVID-19 почали осіб, старших за 65 років, які записалися через додаток "Дія". Про це повідомили в Офісі Президента за підсумками наради під головуванням Глави держави Володимира Зеленського, передає УНН.

Зареєстрованих через "Дію" таки почали щеплювати на вихідних: кого торкнулося

Деталі

За підсумками наради зазначається, що "цими вихідними в центрах вакцинації почали щеплювати осіб, старших за 65 років, які записалися через додаток "Дія". Загалом в Україні вакциновано 956 тисяч громадян.

Що стосується ситуації з поширенням коронавірусу, то, як зауважили в ОП, в Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу: восьмий тиждень поспіль її рівень стабільно знижується. "Майже всі області наразі перебувають у "жовтій" зоні. Черкаська область – єдина в "помаранчевій" зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Також є частина областей, які можуть перейти на "зелений" рівень епідемічної небезпеки», – зазначив голова уряду Денис Шмигаль під час наради.

Глава держави також поставив завдання вирішити питання з поверненням додому українців з Непалу, який закрив повітряний простір через карантин.

Що стосується допомоги бізнесу під час карантину у 8 тис. грн, то зазначається, що було подано понад 360 тисяч заявок на її отримання, лише третя частина заявників - 120 тисяч - наразі її отримали. Так, за даними ОП, виплачено вже мільярд, найближчим часом обіцяють виплатити ще 400 млн грн.

Доповнення

Минулого тижня стало відомо, що у Міністерстві охорони здоров’я запропонували у вихідні вакцинувати від COVID-19 тих українців, які записалися через портал або додаток "Дія". Прем'єр Шмигаль заявив, що найближчим часом ті, хто записався на щеплення через портал або застосунок "Дія", зможуть отримати запрошення та пройти до кабінетів щеплень.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко спростував слова Прем'єра про вакцинацію всіх охочих на вихідних - з його слів, наразі Україна не має 500 тисяч доз вакцин проти коронавірусу, щоби вакцинувати усіх українців, які стали у чергу на щеплення через застосунок “Дія”.

Згодом ситуацію прояснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов - з його слів, МОЗ запланувало спочатку вакцинувати від COVID-19 людей, кому 65+, які записалися в чергу через додаток "Дія". Саме з них, як і сказав голова МОЗ, почали вакцинувати на минулих вихідних за записом через "Дію".

Загалом 940 160 людей щеплено в Україні від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 940 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 18 394 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 16 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 558 857 людей.

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