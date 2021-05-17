Зарегистрированных через "Дию" таки начали прививать на выходных: кого коснулось

Детали

По итогам совещания отмечается, что "в эти выходные в центрах вакцинации начали прививать лиц старше 65 лет, записавшихся через приложение "Дия". Всего в Украине вакцинировано 956 тысяч граждан.

Что касается ситуации с распространением коронавируса, то, как отметили в ОП, в Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезнью: восьмую неделю подряд ее уровень стабильно снижается. "Почти все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Черкасская область - единственная в "оранжевой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на "зеленый" уровень эпидемической опасности", - отметил глава правительства Денис Шмыгаль во время совещания.

Глава государства также поставил задачу решить вопрос с возвращением домой украинцев из Непала, который закрыл воздушное пространство из-за карантина.

Что касается помощи бизнесу во время карантина в 8 тыс. грн, то отмечается, что было подано более 360 000 заявок на ее получение, только третья часть заявителей - 120 000 - пока ее получили. Так, по данным ОП, выплачено уже миллиард, в ближайшее время обещают выплатить еще 400 млн грн.

Дополнение

На прошлой неделе стало известно, что в Министерстве здравоохранения предложили в выходные вакцинировать от COVID-19 тех украинцев, которые записались через портал или приложение "Дия". Премьер Шмыгаль заявил , что в ближайшее время те, кто записался на прививку через портал или приложение "Дия", смогут получить приглашение и пройти в кабинеты прививок.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко опроверг слова Премьера о вакцинации всех желающих на выходных - с его словам, сейчас Украина не имеет 500 000 доз вакцин против коронавируса, чтобы вакцинировать всех украинцев, которые стали в очередь на прививку через приложение "Дия".

Впоследствии ситуацию прояснил министр здравоохранения Максим Степанов - по его словам, Минздрав запланировал сначала вакцинировать от COVID-19 людей, кому 65+, которые записались в очередь через приложение "Дия". Именно с них, как и сказал глава Минздрава, начали вакцинироать в минувшие выходные по записи через "Дию".

В общем 940 160 человек привито в Украине от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 940 158 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 18 394 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 16 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 558 857 человек.