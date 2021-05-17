В Україні вже 2,156 млн випадків COVID-19, за добу - 2 136
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,156 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 16 травня, - 2,1 тисячі, що є традиційним зменшенням кількості випадків на вихідних. Одужало при цьому за добу утричі більше людей, ніж захворіло. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"2 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 травня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 260 осіб;
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- летальних випадків – 109;
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- одужало – 6 869 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 17 306 (зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 944).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 156 000 осіб;
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- одужало – 1 864 593 особи;
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- летальних випадків – 48 184;
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- проведено ПЛР-тестувань – 9 851 754.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 104 дитини та 47 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.
2 230 людей щеплено проти COVID-19 за добу 16 травня 2021 року в Україні. Щеплення проводилось 41 мобільною бригадою з імунізації та 83 пунктами щеплення.
Загалом 940 160 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 940 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 18 394 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 16 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 558 857 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
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- місто Київ – 102 випадки/ 58 щеплень;
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- Вінницька область – 37 випадків/ 111 щеплень;
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- Волинська область – 102 випадки/ 182 щеплення;
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- Дніпропетровська область – 134 випадки/ 15 щеплень;
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- Донецька область – 190 випадків/ 17 щеплень;
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- Житомирська область – 93 випадки/ 118 щеплень;
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- Закарпатська – 10 випадків/ 41 щеплення;
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- Запорізька область – 98 випадків/ 10 щеплень;
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- Івано-Франківська область – 42 випадки/ 104 щеплення;
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- Київська область – 97 випадків/ 17 щеплень;
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- Кіровоградська область – 4 випадки/ 0 щеплень;
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- Луганська область – 10 випадків/ 90 щеплень;
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- Львівська область – 104 випадки/ 37 щеплень;
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- Миколаївська область – 122 випадки/ 15 щеплень;
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- Одеська область – 134 випадки/ 130 щеплень;
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- Полтавська область – 62 випадки/ 42 щеплення;
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- Рівненська область – 182 випадки/ 78 щеплень;
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- Сумська область – 137 випадків/ 190 щеплень;
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- Тернопільська область – 59 випадків/ 110 щеплень;
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- Харківська область – 89 випадків/ 341 щеплення;
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- Херсонська область – 114 випадків/ 106 щеплень;
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- Хмельницька область – 12 випадків/ 162 щеплення;
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- Черкаська область – 113 випадків/ 56 щеплень;
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- Чернівецька область – 59 випадків/ 116 щеплень;
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- Чернігівська область – 30 випадків/ 84 щеплення.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".