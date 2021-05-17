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В Україні вже 2,156 млн випадків COVID-19, за добу - 2 136

Київ • УНН

 • 21371 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,156 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 16 травня, - 2,1 тисячі, що є традиційним зменшенням кількості випадків на вихідних. Одужало при цьому за добу утричі більше людей, ніж захворіло. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

В Україні вже 2,156 млн випадків COVID-19, за добу - 2 136

"2 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 травня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 260 осіб;
  • летальних випадків – 109;
  • одужало – 6 869 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 17 306 (зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 944).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 156 000 осіб;
  • одужало – 1 864 593 особи;
  • летальних випадків – 48 184;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 851 754.

Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 104 дитини та 47 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.

2 230 людей щеплено проти COVID-19 за добу 16 травня 2021 року в Україні. Щеплення проводилось 41 мобільною бригадою з імунізації та 83 пунктами щеплення.

Загалом 940 160 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 940 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 18 394 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 16 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 558 857 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • місто Київ – 102 випадки/ 58 щеплень;
  • Вінницька область – 37 випадків/ 111 щеплень;
  • Волинська область – 102 випадки/ 182 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 134 випадки/ 15 щеплень;
  • Донецька область – 190 випадків/ 17 щеплень;
  • Житомирська область – 93 випадки/ 118 щеплень;
  • Закарпатська – 10 випадків/ 41 щеплення;
  • Запорізька область – 98 випадків/ 10 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 42 випадки/ 104 щеплення;
  • Київська область – 97 випадків/ 17 щеплень;
  • Кіровоградська область – 4 випадки/ 0 щеплень;
  • Луганська область – 10 випадків/ 90 щеплень;
  • Львівська область – 104 випадки/ 37 щеплень;
  • Миколаївська область – 122 випадки/ 15 щеплень;
  • Одеська область – 134 випадки/ 130 щеплень;
  • Полтавська область – 62 випадки/ 42 щеплення;
  • Рівненська область – 182 випадки/ 78 щеплень;
  • Сумська область – 137 випадків/ 190 щеплень;
  • Тернопільська область – 59 випадків/ 110 щеплень;
  • Харківська область – 89 випадків/ 341 щеплення;
  • Херсонська область – 114 випадків/ 106 щеплень;
  • Хмельницька область – 12 випадків/ 162 щеплення;
  • Черкаська область – 113 випадків/ 56 щеплень;
  • Чернівецька область – 59 випадків/ 116 щеплень;
  • Чернігівська область – 30 випадків/ 84 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

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