В Украине уже 2,156 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 136

"2 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 17 мая 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 1260 человек;



летальных случаев - 109;



выздоровели - 6869 человек;



осуществлено тестирований за сутки - 17 306 (в том числе методом ПЦР - 9966, методом ИФА - 1396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5944).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2 156 000 человек;



выздоровели - 1 864 593 лица;



летальных исходов - 48 184;



проведено ПЦР-тестов - 9 851 754.



Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 104 ребенка и 47 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

2230 человек привито против COVID-19 за сутки 16 мая 2021 года в Украине. Прививки проводились 41 мобильной бригадой по иммунизации и 83 пунктами прививки.

В общем 940 160 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 940 158 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 18 394 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 16 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 558 857 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:



Киев - 102 случая / 58 прививок;



Винницкая область - 37 случаев / 111 прививок;



Волынская область - 102 случая / 182 прививки;



Днепропетровская область - 134 случая / 15 прививок;



Донецкая область - 190 случаев / 17 прививок;



Житомирская область - 93 случая / 118 прививок;



Закарпатская - 10 случаев / 41 прививки;



Запорожская область - 98 случаев / 10 прививок;



Ивано-Франковская область - 42 случая / 104 прививки;



Киевская область - 97 случаев / 17 прививок;



Кировоградская область - 4 случая / 0 прививок;



Луганская область - 10 случаев / 90 прививок;



Львовская область - 104 случая / 37 прививок;



Николаевская область - 122 случая / 15 прививок;



Одесская область - 134 случая / 130 прививок;



Полтавская область - 62 случая / 42 прививки;



Ровенская область - 182 случая / 78 прививок;



Сумская область - 137 случаев / 190 прививок;



Тернопольская область - 59 случаев / 110 прививок;



Харьковская область - 89 случаев / 341 прививки;



Херсонская область - 114 случаев / 106 прививок;



Хмельницкая область - 12 случаев / 162 прививки;



Черкасская область - 113 случаев / 56 прививок;



Черновицкая область - 59 случаев / 116 прививок;



Черниговская область - 30 случаев / 84 прививки.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".