В Украине уже 2,156 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 136
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,156 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 16 мая, - 2,1 тысячи, что является традиционным уменьшением количества случаев на выходных. Выздоровело при этом за сутки втрое больше людей, чем заболело. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"2 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 17 мая 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
-
- госпитализированы - 1260 человек;
-
- летальных случаев - 109;
-
- выздоровели - 6869 человек;
-
- осуществлено тестирований за сутки - 17 306 (в том числе методом ПЦР - 9966, методом ИФА - 1396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5944).
-
За все время пандемии в Украине:
-
- заболело - 2 156 000 человек;
-
- выздоровели - 1 864 593 лица;
-
- летальных исходов - 48 184;
-
- проведено ПЦР-тестов - 9 851 754.
-
Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 104 ребенка и 47 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.
2230 человек привито против COVID-19 за сутки 16 мая 2021 года в Украине. Прививки проводились 41 мобильной бригадой по иммунизации и 83 пунктами прививки.
В общем 940 160 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 940 158 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 18 394 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 16 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 558 857 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
-
- Киев - 102 случая / 58 прививок;
-
- Винницкая область - 37 случаев / 111 прививок;
-
- Волынская область - 102 случая / 182 прививки;
-
- Днепропетровская область - 134 случая / 15 прививок;
-
- Донецкая область - 190 случаев / 17 прививок;
-
- Житомирская область - 93 случая / 118 прививок;
-
- Закарпатская - 10 случаев / 41 прививки;
-
- Запорожская область - 98 случаев / 10 прививок;
-
- Ивано-Франковская область - 42 случая / 104 прививки;
-
- Киевская область - 97 случаев / 17 прививок;
-
- Кировоградская область - 4 случая / 0 прививок;
-
- Луганская область - 10 случаев / 90 прививок;
-
- Львовская область - 104 случая / 37 прививок;
-
- Николаевская область - 122 случая / 15 прививок;
-
- Одесская область - 134 случая / 130 прививок;
-
- Полтавская область - 62 случая / 42 прививки;
-
- Ровенская область - 182 случая / 78 прививок;
-
- Сумская область - 137 случаев / 190 прививок;
-
- Тернопольская область - 59 случаев / 110 прививок;
-
- Харьковская область - 89 случаев / 341 прививки;
-
- Херсонская область - 114 случаев / 106 прививок;
-
- Хмельницкая область - 12 случаев / 162 прививки;
-
- Черкасская область - 113 случаев / 56 прививок;
-
- Черновицкая область - 59 случаев / 116 прививок;
-
- Черниговская область - 30 случаев / 84 прививки.
-
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".