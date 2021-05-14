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Степанов пояснив, кого вакцинуватимуть від COVID-19 на вихідних

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Міністерство охорони здоров’я Україні планує вакцинувати від COVID-19 у вихідні дні всіх людей, які записалися в чергу через додаток "Дія" поза етапами плану - почнуть з тих, кому 65+ вже на цих вихідних. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, передає УНН.

Степанов пояснив, кого вакцинуватимуть від COVID-19 на вихідних

Цитата:

"Те, що стосується додатку "Дія" і вакцинації всіх людей, які записалися, на вихідних – це моя пропозиція Президенту. Щоб ми у вихідні дні, поза етапом вакцинації, почали це робити. Потім було відповідне доручення Прем’єр-міністра, який сказав, щоб ми розпочали це в ці вихідні. Технічно, ми розпочнемо в ці вихідні: 23 тисячі громадян, які записалися через додаток "Дія" 65+ ми можемо розпочати (щеплювати – ред.) вже на цих вихідних", - пояснив Степанов.

Контекст

Раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що охочих отримати щеплення від коронавірусу, які записувалися в електронну чергу через застосунок "Дія“, почнуть вакцинувати уже на цих вихідних, 15-16 травня. Про це Шмигаль заявив під час пресконференції в Чернігівській ОДА. 

Вакцинація в Україні

Загалом 918 164 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії. Станом на 13 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 550 017 людей.

До кінця року Україна вже гарантована повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз NovaVax, 2 млн доз - AstraZeneca/CoviShield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в рамках міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. AstraZeneca-SKBio та 117 тис. доз Comirnaty/Pfizer.

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