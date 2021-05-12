Позачергова вакцинація від COVID-19: більше українців зможуть робити щеплення на вихідних, їх запросять найближчим часом

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"В Україні активно триває вакцинальна кампанія, яка є ключовим елементом на шляху подолання пандемії. Вчора на нараді з Президентом було підтримано відповідну ініціативу, що у вихідні буде відбуватись позачергова вакцинація тих, хто записався на щеплення через портал або застосунок "Дія". Відповідно, думаю, що найближчим часом люди зможуть отримати запрошення та пройти до кабінетів щеплень", - сказав Шмигаль.

Доповнення

Напередодні стало відомо, що у Міністерстві охорони здоров’я запропонували у вихідні вакцинувати від COVID-19 тих українців, які записалися через портал або додаток "Дія". За даними ОП, записаних на вакцинацію через "Дію" людей наразі 532 тисячі.



