Позачергова вакцинація від COVID-19: більше українців зможуть робити щеплення на вихідних, їх запросять найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У вихідні в Україні буде відбуватись позачергова вакцинація тих, хто записався на щеплення проти коронавірусу через портал або застосунок "Дія". Найближчим часом люди зможуть отримати запрошення та пройти до кабінетів щеплень. Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду, передає кореспондент УНН.
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"В Україні активно триває вакцинальна кампанія, яка є ключовим елементом на шляху подолання пандемії. Вчора на нараді з Президентом було підтримано відповідну ініціативу, що у вихідні буде відбуватись позачергова вакцинація тих, хто записався на щеплення через портал або застосунок "Дія". Відповідно, думаю, що найближчим часом люди зможуть отримати запрошення та пройти до кабінетів щеплень", - сказав Шмигаль.
Доповнення
Напередодні стало відомо, що у Міністерстві охорони здоров’я запропонували у вихідні вакцинувати від COVID-19 тих українців, які записалися через портал або додаток "Дія". За даними ОП, записаних на вакцинацію через "Дію" людей наразі 532 тисячі.