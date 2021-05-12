Внеочередная вакцинация от COVID-19: больше украинцев смогут делать прививку на выходных, их пригласят в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В выходные в Украине будет происходить внеочередная вакцинация тех, кто записался на прививку против коронавируса через портал или приложение "Дия". В ближайшее время люди смогут получить приглашение и пройти в кабинеты прививок. Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"В Украине активно продолжается прививочная кампания, которая является ключевым элементом на пути преодоления пандемии. Вчера на совещании с Президентом было поддержано соответствующую инициативу, что в выходные будет происходить внеочередная вакцинация тех, кто записался на прививку через портал или приложение "Дия". Соответственно, думаю, что в ближайшее время люди смогут получить приглашение и пройти в кабинеты прививок ", - сказал Шмыгаль.
Дополнение
Накануне стало известно, что в Министерстве здравоохранения предложили в выходные вакцинировать от COVID-19 тех украинцев, которые записались через портал или приложение "Дия". По данным ОП, записанных на вакцинацию через "Дию" людей сейчас 532 тысячи.