МОЗ хоче у вихідні вакцинувати від COVID-19 тих, хто записався через "Дію"

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Так, на нараді обговорили вакцинацію тих, хто записався на щеплення через додаток "Дія". Міністр охорони здоров’я Максим Степанов висловив пропозицію щодо "впровадження окремих днів, а саме – вихідних, для вакцинації цих осіб", таку пропозицію підтримав Президент. Записаних на вакцинацію через "Дію" людей наразі 532 тисячі.

Президент зазначив на нараді, що Україна має домовитися про стратегічне партнерство з виробниками вакцин, "щоб в Україні було розташовано виробництво цих вакцин".

При цьому Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сьомий тиждень в Україні спостерігається падіння рівня захворюваності на COVID-19. На сьогодні в Україні із 77 тисяч ліжок у лікарнях, облаштованих для хворих на COVID-19, зайнято 27 841 ліжкомісць, або 36%. "Вісім областей перебувають у "помаранчевій" зоні. Решта – у "жовтій", проте є певне зростання захворюваності у відношенні з дня на день – це викликано збільшенням соціальних контактів на свята, що минули", – повідомив очільник уряду.

Також вказано, що ведеться робота щодо імплементації "ковідних паспортів". Україна очікує на європейські зразки, щоб узгодити з ними власні документи.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні почали щеплювати нею з 13 квітня.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Щеплення нею почали робити 18 квітня.

Також в межах COVAX 23 квітня Україна отримала ще 367 тис. доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї.

30 квітня в Україну прибула друга партія китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac виробництва компанія Sinоvac. Розмір партії становить 500 тисяч доз.

А 9 травня прибули ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.

Раніше Степанов повідомляв, що Україна вже гарантовано повинна отримати до кінця 2021 року 42 млн доз вакцин від COVID-19.

При цьому, за даними Степанова, йдеться, зокрема, про 20 млн доз вакцини від американської фармацевтичної компанії Pfizer, стосовно чого Україна уклала контракт.