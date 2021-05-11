Минздрав хочет в выходные вакцинировать от COVID-19 записавшихся через "Дию"

Детали

Так, на совещании обсудили вакцинацию тех, кто записался на прививку через приложение "Дия". Министр здравоохранения Максим Степанов высказал предложение о "внедрении отдельных дней, а именно - выходных, для вакцинации этих лиц", такое предложение поддержал Президент. Записанных на вакцинацию через "Дию" людей на сегодня 532 тысячи.

Президент отметил на совещании, что Украина должна договориться о стратегическом партнерстве с производителями вакцин, "чтобы в Украине было расположено производство этих вакцин".

При этом Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что седьмую неделю в Украине наблюдается падение уровня заболеваемости COVID-19. На сегодня в Украине из 77 000 коек в больницах, оборудованных для больных COVID-19, занято 27 841 койкомест, или 36%. "Восемь областей находятся в "оранжевой" зоне. Остальные - в "желтой", однако есть определенный рост заболеваемости в отношении день ко дню - это вызвано увеличением социальных контактов на прошедших праздниках", - сообщил глава правительства.

Также указано, что ведется работа по имплементации "ковидных паспортов". Украина ожидает европейские образцы, чтобы согласовать с ними собственные документы.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине начали прививать ею с 13 апреля.

Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз. Прививки ею начали делать 18 апреля.

Также в рамках COVAX 23 апреля Украина получила еще 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.

30 апреля в Украину прибыла вторая партия китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac производства компания Sinоvac. Размер партии составляет 500 тыс доз.

А 9 мая прибыли еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

Ранее Степанов сообщал, что Украина уже гарантированно должна получить до конца 2021 года 42 млн доз вакцин от COVID-19.

При этом, по данным Степанова, речь идет, в частности, о 20 млн дозах вакцины от американской фармацевтической компании Pfizer, относительно чего Украина заключила контракт.