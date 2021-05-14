Степанов пояснил, кого будут вакцинировать от COVID-19 на выходных

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"То, что касается приложения "Дия" и вакцинации всех людей, которые записались на выходных - это мое предложение Президенту. Чтобы мы в выходные дни, вне этапов вакцинации, начали это делать. Затем было соответствующее поручение Премьер-министра, который сказал, чтобы мы начали это в эти выходные. Технически, мы начнем в эти выходные: 23 тысячи граждан, записавшихся через приложение "Дия" 65+ мы можем начать (прививать - ред.) уже на этих выходных", - пояснил Степанов.

Контекст

Ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что желающих получить прививку от коронавируса, которые записывались в электронную очередь через приложение "Дия", начнут вакцинировать уже на этих выходных, 15-16 мая. Об этом Шмыгаль заявил во время пресс-конференции в Черниговской ОГА.

Вакцинация в Украине

В общем 918 164 человека привито с начала прививочной кампании. По состоянию на 13 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 550 017 человек.

До конца года Украина уже гарантировано должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз NovaVax, 2 млн доз - AstraZeneca/CoviShield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

В Украину уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. AstraZeneca-SKBio и 117 тыс. доз Comirnaty/Pfizer.