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Ляшко спростував слова прем'єра про вакцинацію всіх охочих на цих вихідних

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Наразі Україна не має 500 тисяч доз вакцин проти коронавірусу, щоби вакцинувати усіх українців, які стали у чергу на щеплення через застосунок “Дія”, повідомив головний державний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Ляшко спростував слова прем'єра про вакцинацію всіх охочих на цих вихідних

Цитата

“Є всі охочі і є спроможності системи охорони здоров’я і наявність вакцин в Україні. Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх охочих у додатку”, — сказав Ляшко.

За його словами, в пріоритеті для МОЗ залишаються громадяни віком від 65 років.

"​Ми робимо все можливе, щоб розпочати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в додатку "Дія“​ на цих вихідних. Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в “Дії” в нас таких є 23 тисячі 900 людей і ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних", — сказав Ляшко. ​

Контекст

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що охочих отримати щеплення від коронавірусу, які записувалися в електронну чергу через застосунок "Дія“​, почнуть вакцинувати уже на цих вихідних, 15-16 травня. Про це Шмигаль заявив під час пресконференції в Чернігівській ОДА.

“Протягом суботи-неділі всі громадяни, які зареєструвалися через портал „Дія“, зможуть отримати вакцини у порядку живої черги. Тобто всі, хто записався, вже на цих вихідних можуть звертатися у кабінети щеплення на своїй території”, — сказав Шмигаль.

Контекст

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна законтрактувала 42 мільйони доз вакцин проти COVID-19, які має отримати до кінця 2021 року.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 129 073 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 46 987 — летальні. Від початку вакцинувальної кампанії в Україні, з 24 лютого, за даними МОЗ, щеплення отримали 882,6 тисячі людей.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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