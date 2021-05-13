Ляшко спростував слова прем'єра про вакцинацію всіх охочих на цих вихідних

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“Є всі охочі і є спроможності системи охорони здоров’я і наявність вакцин в Україні. Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх охочих у додатку”, — сказав Ляшко.

За його словами, в пріоритеті для МОЗ залишаються громадяни віком від 65 років.

"​Ми робимо все можливе, щоб розпочати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в додатку "Дія“​ на цих вихідних. Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в “Дії” в нас таких є 23 тисячі 900 людей і ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних", — сказав Ляшко. ​

Контекст

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що охочих отримати щеплення від коронавірусу, які записувалися в електронну чергу через застосунок "Дія“​, почнуть вакцинувати уже на цих вихідних, 15-16 травня. Про це Шмигаль заявив під час пресконференції в Чернігівській ОДА.

“Протягом суботи-неділі всі громадяни, які зареєструвалися через портал „Дія“, зможуть отримати вакцини у порядку живої черги. Тобто всі, хто записався, вже на цих вихідних можуть звертатися у кабінети щеплення на своїй території”, — сказав Шмигаль.

Контекст

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна законтрактувала 42 мільйони доз вакцин проти COVID-19, які має отримати до кінця 2021 року.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 129 073 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 46 987 — летальні. Від початку вакцинувальної кампанії в Україні, з 24 лютого, за даними МОЗ, щеплення отримали 882,6 тисячі людей.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.