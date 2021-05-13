Ляшко опроверг слова премьера о вакцинации всех желающих на этих выходных

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“Есть все желающие и есть способности системы здравоохранения и наличие вакцин в Украине. Сегодня 500 тысяч доз вакцины у нас нет для того, чтобы провакцинировать всех желающих в приложении”, — сказал Ляшко.

По его словам, в приоритете для Минздрава остаются граждане в возрасте от 65 лет.

“Мы делаем все возможное, чтобы начать вакцинацию людей, которые записаны в лист ожидания в приложении „Дія“ на этих выходных. Сейчас приоритетом для нас являются люди, старше 65 лет. В листе ожидания в „Діі“ у нас таких является 23 тысячи 900 человек и мы попробуем провакцинировать их на этих выходных”, — сказал Ляшко.

Контекст

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что желающих получить прививку от коронавируса, которые записывались в электронную очередь через приложение “Дія”, начнут вакцинировать уже на этих выходных, 15-16 мая. Об этом Шмыгаль заявил во время пресс конференции в Черниговской ОГА.

“В течение субботы-воскресенья все граждане, которые зарегистрировались через портал „Дія“, смогут получить вакцины в порядке живой очереди. То есть все, кто записался, уже на этих выходных могут обращаться в кабинеты прививки на своей территории”, — сказал Шмыгаль.

Контекст

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина законтрактовала 42 миллиона доз вакцин против COVID-19, которые должен получить до конца 2021 года.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 129 073 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 46 987 — летальные. С начала вакцинувальнои кампании в Украине, с 24 февраля, по данным Минздрава, прививки получили 882,6 тысячи человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.