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В Україні вже 2,129 млн випадків COVID-19, за добу - 4 538

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,129 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 11 травня, - 4,5 тисячі, що удвічі більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу - 356. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

В Україні вже 2,129 млн випадків COVID-19, за добу - 4 538

"4 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 травня 2021 року", - повідомив Степанов. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 349 осіб;
  • летальних випадків – 356;
  • одужало – 19 766 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 71 383 (зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 129 073 особи;
  • одужало – 1 797 136 осіб;
  • летальних випадків – 46 987;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 721 036.

Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 180 дітей та 142 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.

При цьому за минулу добу 18 264 людини щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення.

Загалом 882 621 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 11 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 535 951 людина.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

  • місто Київ – 627 випадків/ 1 217 щеплень;
  • Вінницька область – 63 випадки/ 850 щеплень;
  • Волинська область – 139 випадків/ 467 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 211 випадків/ 1 649 щеплень;
  • Донецька область – 356 випадків/ 970 щеплень;
  • Житомирська область – 60 випадків/ 578 щеплень;
  • Закарпатська – 12 випадків/ 489 щеплень;
  • Запорізька область – 275 випадків/ 1 190 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 31 випадок/ 857 щеплень;
  • Київська область – 169 випадків/ 619 щеплень;
  • Кіровоградська область – 52 випадки/ 458 щеплень;
  • Луганська область – 199 випадків/ 554 щеплення;
  • Львівська область – 136 випадків/ 1 881 щеплення;
  • Миколаївська область – 132 випадки/ 851 щеплення;
  • Одеська область – 150 випадків/ 886 щеплень;
  • Полтавська область – 380 випадків/ 616 щеплень;
  • Рівненська область – 471 випадок/ 514 щеплень;
  • Сумська область – 58 випадків/ 339 щеплень;
  • Тернопільська область – 54 випадки/ 693 щеплення;
  • Харківська область – 345 випадків/ 325 щеплень;
  • Херсонська область – 31 випадок/ 50 щеплень;
  • Хмельницька область – 153 випадки/ 661 щеплення;
  • Черкаська область – 304 випадки/ 591 щеплення;
  • Чернівецька область – 65 випадків/ 540 щеплень;
  • Чернігівська область – 65 випадків/ 419 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

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