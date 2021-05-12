В Україні вже 2,129 млн випадків COVID-19, за добу - 4 538

"4 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 травня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 1 349 осіб;



летальних випадків – 356;



одужало – 19 766 осіб;



здійснено тестувань за добу – 71 383 (зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 129 073 особи;



одужало – 1 797 136 осіб;



летальних випадків – 46 987;



проведено ПЛР-тестувань – 9 721 036.



Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 180 дітей та 142 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.

При цьому за минулу добу 18 264 людини щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення.

Загалом 882 621 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 11 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 535 951 людина.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :



місто Київ – 627 випадків/ 1 217 щеплень;



Вінницька область – 63 випадки/ 850 щеплень;



Волинська область – 139 випадків/ 467 щеплень;



Дніпропетровська область – 211 випадків/ 1 649 щеплень;



Донецька область – 356 випадків/ 970 щеплень;



Житомирська область – 60 випадків/ 578 щеплень;



Закарпатська – 12 випадків/ 489 щеплень;



Запорізька область – 275 випадків/ 1 190 щеплень;



Івано-Франківська область – 31 випадок/ 857 щеплень;



Київська область – 169 випадків/ 619 щеплень;



Кіровоградська область – 52 випадки/ 458 щеплень;



Луганська область – 199 випадків/ 554 щеплення;



Львівська область – 136 випадків/ 1 881 щеплення;



Миколаївська область – 132 випадки/ 851 щеплення;



Одеська область – 150 випадків/ 886 щеплень;



Полтавська область – 380 випадків/ 616 щеплень;



Рівненська область – 471 випадок/ 514 щеплень;



Сумська область – 58 випадків/ 339 щеплень;



Тернопільська область – 54 випадки/ 693 щеплення;



Харківська область – 345 випадків/ 325 щеплень;



Херсонська область – 31 випадок/ 50 щеплень;



Хмельницька область – 153 випадки/ 661 щеплення;



Черкаська область – 304 випадки/ 591 щеплення;



Чернівецька область – 65 випадків/ 540 щеплень;



Чернігівська область – 65 випадків/ 419 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.