В Україні вже 2,129 млн випадків COVID-19, за добу - 4 538
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,129 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 11 травня, - 4,5 тисячі, що удвічі більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу - 356. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"4 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 травня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 349 осіб;
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- летальних випадків – 356;
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- одужало – 19 766 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 71 383 (зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 129 073 особи;
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- одужало – 1 797 136 осіб;
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- летальних випадків – 46 987;
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- проведено ПЛР-тестувань – 9 721 036.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 180 дітей та 142 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.
При цьому за минулу добу 18 264 людини щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення.
Загалом 882 621 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 11 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 535 951 людина.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
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- місто Київ – 627 випадків/ 1 217 щеплень;
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- Вінницька область – 63 випадки/ 850 щеплень;
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- Волинська область – 139 випадків/ 467 щеплень;
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- Дніпропетровська область – 211 випадків/ 1 649 щеплень;
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- Донецька область – 356 випадків/ 970 щеплень;
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- Житомирська область – 60 випадків/ 578 щеплень;
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- Закарпатська – 12 випадків/ 489 щеплень;
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- Запорізька область – 275 випадків/ 1 190 щеплень;
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- Івано-Франківська область – 31 випадок/ 857 щеплень;
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- Київська область – 169 випадків/ 619 щеплень;
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- Кіровоградська область – 52 випадки/ 458 щеплень;
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- Луганська область – 199 випадків/ 554 щеплення;
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- Львівська область – 136 випадків/ 1 881 щеплення;
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- Миколаївська область – 132 випадки/ 851 щеплення;
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- Одеська область – 150 випадків/ 886 щеплень;
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- Полтавська область – 380 випадків/ 616 щеплень;
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- Рівненська область – 471 випадок/ 514 щеплень;
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- Сумська область – 58 випадків/ 339 щеплень;
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- Тернопільська область – 54 випадки/ 693 щеплення;
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- Харківська область – 345 випадків/ 325 щеплень;
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- Херсонська область – 31 випадок/ 50 щеплень;
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- Хмельницька область – 153 випадки/ 661 щеплення;
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- Черкаська область – 304 випадки/ 591 щеплення;
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- Чернівецька область – 65 випадків/ 540 щеплень;
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- Чернігівська область – 65 випадків/ 419 щеплень.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.