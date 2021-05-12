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В Украине уже 2,129 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 538

Киев • УНН

 • 20371 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,129 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 11 мая, - 4,5 тысячи, что вдвое больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки - 356. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

В Украине уже 2,129 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 538

"4 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 12 мая 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1349 человек;
  • летальных случаев - 356;
  • выздоровели - 19766 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 71 383 (в том числе методом ПЦР - 38 959, методом ИФА - 12 617, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 807).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 129 073 лица;
  • выздоровели - 1 797 136 человек;
  • летальных исходов - 46 987;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 721 036.

Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 180 детей и 142 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

При этом за прошедшие сутки 18 264 человека привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 192 мобильными бригадами по иммунизации и 809 пунктами прививки.

В общем 882 621 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 882 619 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1928 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 11 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 535 951 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • Киев - 627 случаев / 1217 прививок;
  • Винницкая область - 63 случая / 850 прививок;
  • Волынская область - 139 случаев / 467 прививок;
  • Днепропетровская область - 211 случаев / 1649 прививок;
  • Донецкая область - 356 случаев / 970 прививок;
  • Житомирская область - 60 случаев / 578 прививок;
  • Закарпатская - 12 случаев / 489 прививок;
  • Запорожская область - 275 случаев / 1190 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 31 случай / 857 прививок;
  • Киевская область - 169 случаев / 619 прививок;
  • Кировоградская область - 52 случая / 458 прививок;
  • Луганская область - 199 случаев / 554 прививки;
  • Львовская область - 136 случаев / 1881 прививки;
  • Николаевская область - 132 случая / 851 прививки;
  • Одесская область - 150 случаев / 886 прививок;
  • Полтавская область - 380 случаев / 616 прививок;
  • Ровенская область - 471 случай / 514 прививок;
  • Сумская область - 58 случаев / 339 прививок;
  • Тернопольская область - 54 случая / 693 прививки;
  • Харьковская область - 345 случаев / 325 прививок;
  • Херсонская область - 31 случай / 50 прививок;
  • Хмельницкая область - 153 случая / 661 прививки;
  • Черкасская область - 304 случая / 591 прививки;
  • Черновицкая область - 65 случаев / 540 прививок;
  • Черниговская область - 65 случаев / 419 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

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