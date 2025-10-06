Запуск транспорту під час тривог і не тільки: начальник КМВА Ткаченко розповів, що зроблено у Києві після вторгнення рф

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, що було зроблено в столиці України з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram чиновника.

За словами Ткаченка, у Києві запустили рух транспорту під час тривог, а також очистили місто від покинутих і знищених авто.

І тепер ми дійшли до мобільних укриттів. І тепер ми дійшли до електронних перепусток під час комендантської години. І тепер ми дійшли до системних рішень з безпекових питань. Проблем, які були відомі давно, і які почали вирішувати ми. І ми їх вирішимо

Він додав, що ініціював наступне засідання Ради оборони вже цього тижня і заявив, що відтепер ці засідання відбуватимуться частіше.

Попереду досить багато критично важливих питань. Як от рух метро між правим і лівим берегами під час тривоги, використання коштів громади для оборони і ППО, відпустки посадовців за бюджетні кошти тощо