Запуск транспорту під час тривог і не тільки: начальник КМВА Ткаченко розповів, що зроблено у Києві після вторгнення рф
Київ • УНН
Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про запуск руху транспорту під час тривог та очищення Києва від покинутих авто. Він також розповів про мобільні укриття та електронні перепустки під час комендантської години.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, що було зроблено в столиці України з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram чиновника.
Деталі
За словами Ткаченка, у Києві запустили рух транспорту під час тривог, а також очистили місто від покинутих і знищених авто.
І тепер ми дійшли до мобільних укриттів. І тепер ми дійшли до електронних перепусток під час комендантської години. І тепер ми дійшли до системних рішень з безпекових питань. Проблем, які були відомі давно, і які почали вирішувати ми. І ми їх вирішимо
Він додав, що ініціював наступне засідання Ради оборони вже цього тижня і заявив, що відтепер ці засідання відбуватимуться частіше.
Попереду досить багато критично важливих питань. Як от рух метро між правим і лівим берегами під час тривоги, використання коштів громади для оборони і ППО, відпустки посадовців за бюджетні кошти тощо
Нагадаємо
Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв про скасування у Києві концерту російськомовного репу в Panorama Bar, запланованого на 3 жовтня.