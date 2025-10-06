$41.230.05
Эксклюзив
12:45 • 1474 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 10245 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 14449 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 18415 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 41552 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 26375 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 34211 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 62934 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75473 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90539 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Запуск транспорта во время тревог и не только: начальник КГВА Ткаченко рассказал, что сделано в Киеве после вторжения рф

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о запуске движения транспорта во время тревог и очистке Киева от брошенных авто. Он также рассказал о мобильных укрытиях и электронных пропусках во время комендантского часа.

Запуск транспорта во время тревог и не только: начальник КГВА Ткаченко рассказал, что сделано в Киеве после вторжения рф

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, что было сделано в столице Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram чиновника.

Детали

По словам Ткаченко, в Киеве запустили движение транспорта во время тревог, а также очистили город от брошенных и уничтоженных авто.

И теперь мы дошли до мобильных укрытий. И теперь мы дошли до электронных пропусков во время комендантского часа. И теперь мы дошли до системных решений по вопросам безопасности. Проблем, которые были известны давно, и которые начали решать мы. И мы их решим

- заявил чиновник.

Он добавил, что инициировал следующее заседание Совета обороны уже на этой неделе и заявил, что отныне эти заседания будут проходить чаще.

Впереди достаточно много критически важных вопросов. Как вот движение метро между правым и левым берегами во время тревоги, использование средств общины для обороны и ПВО, отпуска должностных лиц за бюджетные средства и т.д.

- написал Ткаченко.

Напомним

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал об отмене в Киеве концерта русскоязычного рэпа в Panorama Bar, запланированного на 3 октября.

Евгений Устименко

