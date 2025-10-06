Запуск транспорта во время тревог и не только: начальник КГВА Ткаченко рассказал, что сделано в Киеве после вторжения рф

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, что было сделано в столице Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram чиновника.

Детали

По словам Ткаченко, в Киеве запустили движение транспорта во время тревог, а также очистили город от брошенных и уничтоженных авто.

И теперь мы дошли до мобильных укрытий. И теперь мы дошли до электронных пропусков во время комендантского часа. И теперь мы дошли до системных решений по вопросам безопасности. Проблем, которые были известны давно, и которые начали решать мы. И мы их решим - заявил чиновник.

Он добавил, что инициировал следующее заседание Совета обороны уже на этой неделе и заявил, что отныне эти заседания будут проходить чаще.

Впереди достаточно много критически важных вопросов. Как вот движение метро между правым и левым берегами во время тревоги, использование средств общины для обороны и ПВО, отпуска должностных лиц за бюджетные средства и т.д. - написал Ткаченко.

Напомним

