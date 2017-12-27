Запущений з Байконура ангольський супутник перестав виходити на зв'язок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Перший ангольський супутник "Ангосат", який вчора запустили з космодрому Байконур перестав виходити на зв'язок з Землею і швидше за все, буде визнаний непрацездатним, повідомило РІА Новини джерело в космічній галузі, передає УНН.
"Не дивлячись на те, що після відділення від розгінного блоку "Фрегат" супутник штатно вийшов на зв'язок, телеметрія зникла. Якщо апарат з якоїсь причини не зможе розкрити сонячні батареї, і не вдасться перезавантажити бортовий комп'ютер, то через деякий час з високою часткою ймовірності можна очікувати, що супутник буде визнаний непрацездатним", - зазначив співрозмовник агентства.
Роскосмос не коментує інформацію про втрату зв'язку з ангольським супутником.
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Вчора ракета-носій "Зеніт-3Ф" стартувала з космодрому Байконур. Після восьми хвилин польоту від неї відокремився розгінний блок "Фрегат", який сьогодні вранці, о 5.55 (за Києвом), вивів супутник на розрахункову орбіту. Після виходу "Фрегата" з радіотіні з ним пройшов успішний сеанс зв'язку. Телеметрія з розгінного блоку надходила. Виходити на зв'язок "Фрегат" міг, тільки перебуваючи в прямій радіовидимості з території Росії.
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"Ангосат-1" повинен був забезпечувати мовлення на територію Анголи і всього Африканського континенту. Контракт на створення супутника РКК "Енергія" і ангольським міністерством телекомунікацій та інформаційних технологій уклали в 2009 році, але в силу він вступив лише в 2013-му. Для проекту була організована міжнародна кооперація, вирішені завдання імпортозаміщення електронної компонентної бази.
# Ангосат : відео пуску ракети-носія «Зеніт-2SБ» з розгінним блоком «Фрегат-СБ» і космічним апаратом «Ангосат» 26 грудня 2017 року о 22:00 за київським часом. pic.twitter.com/8M8a6M0vN6- Роскосмос (@roscosmos) 27 грудня 2017 р.