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Запущенный с Байконура ангольский спутник перестал выходить на связь

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Первый ангольский спутник "Ангосат", который вчера запустили с космодрома Байконур перестал выходить на связь с Землей и скорее всего, будет признан неработоспособным, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли, передает УНН.

Запущенный с Байконура ангольский спутник перестал выходить на связь

"Несмотря на то, что после отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник штатно вышел на связь, телеметрия пропала. Если аппарат по какой-то причине не сможет раскрыть солнечные батареи, и не удастся перезагрузить бортовой компьютер, то через некоторое время с высокой долей вероятности можно ожидать, что спутник будет признан неработоспособным", — отметил собеседник агентства.

Роскосмос не комментирует информацию о потере связи с ангольским спутником.

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Вчера ракета-носитель "Зенит-3Ф" стартовала с космодрома Байконур. После восьми минут полета от нее отделился разгонный блок "Фрегат", который сегодня утром, в 5.55 (за Киевом), вывел спутник на расчетную орбиту. После выхода "Фрегата" из радиотени с ним прошел успешный сеанс связи. Телеметрия с разгонного блока поступала. Выходить на связь "Фрегат" мог, только находясь в прямой радиовидимости с территории России.

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"Ангосат-1" должен был обеспечивать вещание на территорию Анголы и всего Африканского континента. Контракт на создание спутника РКК "Энергия" и ангольское министерство телекоммуникаций и информационных технологий заключили в 2009 году, но в силу он вступил только в 2013-м. Для проекта была организована международная кооперация, решены задачи импортозамещения электронной компонентной базы.

#Ангосат: видео пуска ракеты-носителя «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат-СБ» и космическим аппаратом «Ангосат» 26 декабря 2017 года в 22:00 мск. pic.twitter.com/8M8a6M0vN6

— РОСКОСМОС (@roscosmos) 27 грудня 2017 р.

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