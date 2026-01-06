$42.420.13
11:59 • 10413 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 15737 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 30213 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 48151 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 48040 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 71647 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 132804 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 56362 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 54480 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 47964 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 132791 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 80516 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 143604 перегляди
Замовив організацію вбивства власної тещі через месенджер: на Кіровоградщині затримали чоловіка

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Поліція викрила 23-річного чоловіка, який замовив вбивство тещі через месенджер. Після імітації злочину його затримали, тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Замовив організацію вбивства власної тещі через месенджер: на Кіровоградщині затримали чоловіка

Правоохоронці викрили чоловіка, який підозрюється в організації замовного вбивства своєї тещі. За версією слідства, чоловік знайшов виконавця злочину у месенджері, запропонувавши йому грошову винагороду. Після того як замовник отримав "підтвердження" виконання злочину його було затримано. Про це повідомляє Нацполіція, передає УНН

25 листопада 2025 року до управління карного розшуку Кіровоградській області надійшла оперативна інформація про підготовку особливо тяжкого злочину на території області. Поліцейські з’ясували, що 23-річний житель Дніпропетровщини вирішив організувати вбивство своєї тещі з мотивів особистої неприязні, пов’язаної із сімейним конфліктом та процесом розлучення 

- йдеться в повідомленні. 

Як розпоповів очільник поліції області Андрій Дуброва, чоловік знайшов виконавця злочину у месенджері, запропонувавши йому грошову винагороду за позбавлення життя жінки.

Для підтвердження серйозності намірів зловмисник передав інформацію про розпорядок дня потерпілої, маршрути її пересування, а також здійснив грошові перекази як завдаток 

- розповів Дуброва. 

Поліцейські провели низку негласних слідчих та розшукових дій, а також імітували вчинення замовного вбивства. Після того як замовник отримав "підтвердження" виконання злочину його було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі. 

Нагадаємо 

У Миколаєві новонароджену дитину намагались продати за 10 тис. доларів. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, батькам - 21-річній жінці та її 38-річному співмешканцю повідомили про підозру.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Соціальна мережа
Довічне позбавлення волі
Шлюб
Національна поліція України
Кіровоградська область
Дніпропетровська область