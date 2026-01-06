Замовив організацію вбивства власної тещі через месенджер: на Кіровоградщині затримали чоловіка

Правоохоронці викрили чоловіка, який підозрюється в організації замовного вбивства своєї тещі. За версією слідства, чоловік знайшов виконавця злочину у месенджері, запропонувавши йому грошову винагороду. Після того як замовник отримав "підтвердження" виконання злочину його було затримано. Про це повідомляє Нацполіція, передає УНН.

25 листопада 2025 року до управління карного розшуку Кіровоградській області надійшла оперативна інформація про підготовку особливо тяжкого злочину на території області. Поліцейські з’ясували, що 23-річний житель Дніпропетровщини вирішив організувати вбивство своєї тещі з мотивів особистої неприязні, пов’язаної із сімейним конфліктом та процесом розлучення - йдеться в повідомленні.

Як розпоповів очільник поліції області Андрій Дуброва, чоловік знайшов виконавця злочину у месенджері, запропонувавши йому грошову винагороду за позбавлення життя жінки.

Для підтвердження серйозності намірів зловмисник передав інформацію про розпорядок дня потерпілої, маршрути її пересування, а також здійснив грошові перекази як завдаток - розповів Дуброва.

Поліцейські провели низку негласних слідчих та розшукових дій, а також імітували вчинення замовного вбивства. Після того як замовник отримав "підтвердження" виконання злочину його було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

У Миколаєві новонароджену дитину намагались продати за 10 тис. доларів. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, батькам - 21-річній жінці та її 38-річному співмешканцю повідомили про підозру.