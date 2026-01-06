Заказал организацию убийства собственной тещи через мессенджер: в Кировоградской области задержали мужчину

Правоохранители разоблачили мужчину, подозреваемого в организации заказного убийства своей тещи. По версии следствия, мужчина нашел исполнителя преступления в мессенджере, предложив ему денежное вознаграждение. После того как заказчик получил "подтверждение" выполнения преступления, он был задержан. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН.

25 ноября 2025 года в управление уголовного розыска Кировоградской области поступила оперативная информация о подготовке особо тяжкого преступления на территории области. Полицейские выяснили, что 23-летний житель Днепропетровщины решил организовать убийство своей тещи по мотивам личной неприязни, связанной с семейным конфликтом и процессом развода - говорится в сообщении.

Как рассказал глава полиции области Андрей Дуброва, мужчина нашел исполнителя преступления в мессенджере, предложив ему денежное вознаграждение за лишение жизни женщины.

Для подтверждения серьезности намерений злоумышленник передал информацию о распорядке дня потерпевшей, маршрутах ее передвижения, а также осуществил денежные переводы в качестве задатка - рассказал Дуброва.

Полицейские провели ряд негласных следственных и розыскных действий, а также имитировали совершение заказного убийства. После того как заказчик получил "подтверждение" выполнения преступления, он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – оконченное покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

