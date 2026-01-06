Заказал организацию убийства собственной тещи через мессенджер: в Кировоградской области задержали мужчину

$42.420.13
49.510.07
ukenru
11:59 • 11619 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 18418 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 32597 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 51163 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 50198 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 73157 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 136290 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 56783 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 54813 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 48046 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1м/с
94%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня6 января, 05:19 • 36193 просмотра
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле6 января, 08:04 • 41745 просмотра
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist09:19 • 37315 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°11:20 • 51906 просмотра
Китай ответил на заявление Венесуэлы по Украине, подтвердив свою позицию13:29 • 15669 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 14972 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 58292 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 136296 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 82925 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 145809 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Метте Фредериксен
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Париж
Венесуэла
Франция
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что «хотела бы» снять перезапуск «Сумерек»12:31 • 5916 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 32215 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 75916 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 68814 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 64019 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ЧатГПТ
Financial Times
Фильм

Заказал организацию убийства собственной тещи через мессенджер: в Кировоградской области задержали мужчину

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Полиция разоблачила 23-летнего мужчину, который заказал убийство тещи через мессенджер. После имитации преступления его задержали, теперь ему грозит пожизненное заключение.

Заказал организацию убийства собственной тещи через мессенджер: в Кировоградской области задержали мужчину

Правоохранители разоблачили мужчину, подозреваемого в организации заказного убийства своей тещи. По версии следствия, мужчина нашел исполнителя преступления в мессенджере, предложив ему денежное вознаграждение. После того как заказчик получил "подтверждение" выполнения преступления, он был задержан. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН

25 ноября 2025 года в управление уголовного розыска Кировоградской области поступила оперативная информация о подготовке особо тяжкого преступления на территории области. Полицейские выяснили, что 23-летний житель Днепропетровщины решил организовать убийство своей тещи по мотивам личной неприязни, связанной с семейным конфликтом и процессом развода 

- говорится в сообщении. 

Как рассказал глава полиции области Андрей Дуброва, мужчина нашел исполнителя преступления в мессенджере, предложив ему денежное вознаграждение за лишение жизни женщины.

Для подтверждения серьезности намерений злоумышленник передал информацию о распорядке дня потерпевшей, маршрутах ее передвижения, а также осуществил денежные переводы в качестве задатка 

- рассказал Дуброва. 

Полицейские провели ряд негласных следственных и розыскных действий, а также имитировали совершение заказного убийства. После того как заказчик получил "подтверждение" выполнения преступления, он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – оконченное покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы. 

Напомним 

В Николаеве новорожденного ребенка пытались продать за 10 тыс. долларов. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, родителям - 21-летней женщине и ее 38-летнему сожителю сообщили о подозрении.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Социальная сеть
Пожизненное лишение свободы
Брак
Национальная полиция Украины
Кировоградская область
Днепропетровская область