Заказал организацию убийства собственной тещи через мессенджер: в Кировоградской области задержали мужчину
Киев • УНН
Полиция разоблачила 23-летнего мужчину, который заказал убийство тещи через мессенджер. После имитации преступления его задержали, теперь ему грозит пожизненное заключение.
Правоохранители разоблачили мужчину, подозреваемого в организации заказного убийства своей тещи. По версии следствия, мужчина нашел исполнителя преступления в мессенджере, предложив ему денежное вознаграждение. После того как заказчик получил "подтверждение" выполнения преступления, он был задержан. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН.
25 ноября 2025 года в управление уголовного розыска Кировоградской области поступила оперативная информация о подготовке особо тяжкого преступления на территории области. Полицейские выяснили, что 23-летний житель Днепропетровщины решил организовать убийство своей тещи по мотивам личной неприязни, связанной с семейным конфликтом и процессом развода
Как рассказал глава полиции области Андрей Дуброва, мужчина нашел исполнителя преступления в мессенджере, предложив ему денежное вознаграждение за лишение жизни женщины.
Для подтверждения серьезности намерений злоумышленник передал информацию о распорядке дня потерпевшей, маршрутах ее передвижения, а также осуществил денежные переводы в качестве задатка
Полицейские провели ряд негласных следственных и розыскных действий, а также имитировали совершение заказного убийства. После того как заказчик получил "подтверждение" выполнения преступления, он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сейчас следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – оконченное покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.
