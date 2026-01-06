У Миколаєві батьки хотіли продали новонароджену дитину за 10 тисяч доларів
Київ • УНН
У Миколаєві 21-річна жінка та її 38-річний співмешканець намагалися продати новонароджену дитину за 10 тисяч доларів. Їх затримали після передачі немовляти та отримання основної суми коштів.
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури правоохоронці повідомили про підозру 21-річній жінці та її 38-річному співмешканцю, які намагалися продати власну новонароджену дитину
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури правоохоронці повідомили про підозру 21-річній жінці та її 38-річному співмешканцю, які намагалися продати власну новонароджену дитину
Деталі
За даними слідства, ще під час вагітності пара підшукувала осіб, готових придбати немовля після його народження. Вартість "угоди" вони оцінили у 10 тис. доларів США.
Під контролем правоохоронців відбулася зустріч із потенційною покупчинею, яка передала завдаток. 2 січня 2026 року, наступного дня після народження дитини, після фактичної передачі немовляти та отримання основної частини коштів підозрюваних затримали поблизу пологового будинку.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України - торгівля людьми. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.
