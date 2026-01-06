$42.420.13
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 3748 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 18880 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 32528 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 37475 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 63483 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 115001 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 53812 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 52389 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 47314 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
У Миколаєві батьки хотіли продали новонароджену дитину за 10 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 168 перегляди

У Миколаєві 21-річна жінка та її 38-річний співмешканець намагалися продати новонароджену дитину за 10 тисяч доларів. Їх затримали після передачі немовляти та отримання основної суми коштів.

У Миколаєві батьки хотіли продали новонароджену дитину за 10 тисяч доларів

У Миколаєві новонароджену дитину намагались продати за 10 тис. доларів. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, батькам - 21-річній жінці та її 38-річному співмешканцю повідомили про підозру, передає УНН.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури правоохоронці повідомили про підозру 21-річній жінці та її 38-річному співмешканцю, які намагалися продати власну новонароджену дитину 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, ще під час вагітності пара підшукувала осіб, готових придбати немовля після його народження. Вартість "угоди" вони оцінили у 10 тис. доларів США.

Під контролем правоохоронців відбулася зустріч із потенційною покупчинею, яка передала завдаток. 2 січня 2026 року, наступного дня після народження дитини, після фактичної передачі немовляти та отримання основної частини коштів підозрюваних затримали поблизу пологового будинку.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України - торгівля людьми. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Дитина на мільйон: у Дніпрі суд заарештував матір, яка намагалася продати 2-річного сина25.04.24, 20:26 • 21997 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Миколаїв