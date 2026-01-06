В Николаеве родители хотели продать новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов

$42.420.13
49.510.07
ukenru
11:59 • 2996 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 3430 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 18409 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 31725 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 36998 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 63045 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 114186 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 53657 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 52263 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 47271 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1м/с
97%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Липецкой области после атаки дронов горит усманская нефтебазаVideo6 января, 03:52 • 21162 просмотра
Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня6 января, 05:19 • 22435 просмотра
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле08:04 • 27957 просмотра
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist09:19 • 23350 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°11:20 • 27579 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 4268 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 44351 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 114189 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 68303 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 132387 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Эмманюэль Макрон
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что «хотела бы» снять перезапуск «Сумерек»12:31 • 654 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 26192 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 70433 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 63754 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 59267 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
Бильд

В Николаеве родители хотели продать новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов

Киев • УНН

 • 108 просмотра

В Николаеве 21-летняя женщина и ее 38-летний сожитель пытались продать новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов. Их задержали после передачи младенца и получения основной суммы средств.

В Николаеве родители хотели продать новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов

В Николаеве новорожденного ребенка пытались продать за 10 тыс. долларов. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, родителям - 21-летней женщине и ее 38-летнему сожителю сообщили о подозрении, передает УНН.

Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры правоохранители сообщили о подозрении 21-летней женщине и ее 38-летнему сожителю, которые пытались продать собственного новорожденного ребенка 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, еще во время беременности пара подыскивала лиц, готовых приобрести младенца после его рождения. Стоимость "сделки" они оценили в 10 тыс. долларов США.

Под контролем правоохранителей состоялась встреча с потенциальной покупательницей, которая передала задаток. 2 января 2026 года, на следующий день после рождения ребенка, после фактической передачи младенца и получения основной части средств подозреваемых задержали вблизи роддома.

Действия лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 149 УК Украины - торговля людьми. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Ребенок на миллион: в Днепре суд арестовал мать, которая пыталась продать 2-летнего сына25.04.24, 20:26 • 21996 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Николаев