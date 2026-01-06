В Николаеве родители хотели продать новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов
Киев • УНН
В Николаеве 21-летняя женщина и ее 38-летний сожитель пытались продать новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов. Их задержали после передачи младенца и получения основной суммы средств.
Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры правоохранители сообщили о подозрении 21-летней женщине и ее 38-летнему сожителю, которые пытались продать собственного новорожденного ребенка
Детали
По данным следствия, еще во время беременности пара подыскивала лиц, готовых приобрести младенца после его рождения. Стоимость "сделки" они оценили в 10 тыс. долларов США.
Под контролем правоохранителей состоялась встреча с потенциальной покупательницей, которая передала задаток. 2 января 2026 года, на следующий день после рождения ребенка, после фактической передачи младенца и получения основной части средств подозреваемых задержали вблизи роддома.
Действия лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 149 УК Украины - торговля людьми. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.
