В Николаеве родители хотели продать новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов

В Николаеве новорожденного ребенка пытались продать за 10 тыс. долларов. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, родителям - 21-летней женщине и ее 38-летнему сожителю сообщили о подозрении, передает УНН.

Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры правоохранители сообщили о подозрении 21-летней женщине и ее 38-летнему сожителю, которые пытались продать собственного новорожденного ребенка - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, еще во время беременности пара подыскивала лиц, готовых приобрести младенца после его рождения. Стоимость "сделки" они оценили в 10 тыс. долларов США.

Под контролем правоохранителей состоялась встреча с потенциальной покупательницей, которая передала задаток. 2 января 2026 года, на следующий день после рождения ребенка, после фактической передачи младенца и получения основной части средств подозреваемых задержали вблизи роддома.

Действия лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 149 УК Украины - торговля людьми. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Ребенок на миллион: в Днепре суд арестовал мать, которая пыталась продать 2-летнего сына