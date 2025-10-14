Замість Поворозника: Кличко поклав виконання обов'язків першого заступника голови КМДА на Пантелеєва
Київ • УНН
Мер Києва Віталій Кличко поклав виконання обов’язків першого заступника голови КМДА на Петра Пантелеєва з 14 жовтня 2025 року, звільнивши Миколу Поворозника 13 жовтня 2025 року.
Мер Києва Віталій Кличко поклав виконання обов'язків першого заступника голови КМДА на Петра Пантелеєва. Про це УНН повідомляє з посиланням на розпорядження київського міського голови.
Деталі
Покласти виконання обовʼязків першого заступника голови Київської Міської державної адміністрації на заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П. О. з 14 жовтня 2025 року
Також Кличко звільнив Миколу Поворозника з посади першого заступника голови Київської міської державної адміністрації 13 жовтня 2025 року.
Доповнення
13 жовтня Микола Поворозник заявив, що його звільнено з посади першого заступника голови Київської міської держадміністрації.
Заступник начальника Київської міської військової адміністрації Микола Поворозник був відсторонений від посади, яку він займав з 21 грудня 2017 року.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко звинувачував Поворозника у невиконанні доручень, а також створенні несприятливих умов для роботи КМВА.
Додамо
Петро Пантелеєв є діючим заступиком Кличка з 2014 року. До цього він обіймав посаду голови Шевченківської РДА чотири роки.
У 2022 році Заступнику Кличка Пантелеєву повідомили про підозру у справі заводу "Радикал".
На заводі "Радикал", який не є і ніколи не був у муніципальній власності, накопичилися шкідливі відходи у результаті недбальства власників. Попри те, що міська влада забезпечила вивезення понад 300 тонн шкідливих матеріалів, а в листопаді 2021 року за ініціативи міста розпочалась реалізація проекту для безпечної утилізації небезпечних відходів на території, правоохоронні органи сьогодні звинувачують заступника голови КМДА у бездіяльності.