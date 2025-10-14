Вместо Поворозника: Кличко возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы КГГА на Пантелеева
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы КГГА на Петра Пантелеева с 14 октября 2025 года, уволив Николая Поворозника 13 октября 2025 года.
Мэр Киева Виталий Кличко возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы КГГА на Петра Пантелеева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на распоряжение киевского городского головы.
Детали
Возложить исполнение обязанностей первого заместителя главы Киевской Городской государственной администрации на заместителя главы Киевской городской государственной администрации Пантелеева П. А. с 14 октября 2025 года
Также Кличко уволил Николая Поворозника с должности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации 13 октября 2025 года.
Дополнение
13 октября Николай Поворозник заявил, что он уволен с должности первого заместителя главы Киевской городской госадминистрации.
Заместитель начальника Киевской городской военной администрации Николай Поворозник был отстранен от должности, которую он занимал с 21 декабря 2017 года.
Начальник КГВА Тимур Ткаченко обвинял Поворозника в невыполнении поручений, а также создании неблагоприятных условий для работы КГВА.
Добавим
Петр Пантелеев является действующим заместителем Кличко с 2014 года. До этого он занимал должность главы Шевченковской РГА четыре года.
В 2022 году Заместителю Кличко Пантелееву сообщили о подозрении по делу завода "Радикал".
На заводе "Радикал", который не является и никогда не был в муниципальной собственности, накопились вредные отходы в результате халатности владельцев. Несмотря на то, что городские власти обеспечили вывоз более 300 тонн вредных материалов, а в ноябре 2021 года по инициативе города началась реализация проекта для безопасной утилизации опасных отходов на территории, правоохранительные органы сегодня обвиняют заместителя главы КГГА в бездействии.