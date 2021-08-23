Замість хліба та солі - кава та інжир: чим “Кримська платформа” зустрічає іноземних лідерів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У понеділок, 23 серпня, КВЦ “Парковий” зустрічає сорок шість поважних гостей – глав держав, урядів, представників міжнародних організації. Усі вони зберуться, щоб офіційно започаткувати міжнародну ініціативу під назвою “Кримська платформа”, що її ініціювала Україна. З чого почнеться знайомство іноземців з платформою, зміг дізнатись кореспондент УНН, що побував у “Парковому” у переддень саміту.
Деталі
Так, зазначимо, що окрім політичного порядку денного, на поважних гостей чекатиме ще й культурна програма.
Серед її елементів, зокрема, можна вирізнити мультимедійну галерею “Stories of Crimea”, яка демонструє основні поворотні моменти історії Криму. Для галереї використані пісочна анімація, кримськотатарські орнаменти та картини у тому числі кримських художників.
Одним з основних елементів культурної програми є виставка “Символи Криму”. Виставка представляє собою експозицію з 10 предметів та їхніх фото, які є втіленням зв’язку з домівкою, Кримом, для героїв проєкту. Учасниками проекту є відомі кримчани, такі як зокрема режисер Олег Сенцов, співачка Джамала та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Біля входу гостей зустрічає інтерактивна відеостіна “Культурні скарби Криму”. Завдяки ній іноземні делегати зможуть дізнатись більше про об’єкти, що є серцем культурної спадщини Криму: Скіфське золото, Херсонес Таврійський та Генуезьку фортецю, Ханський палац у Бахчисараї, а також про традиції кримських татар — народне мистецтво, мову, кухню та релігійне життя.
Родзинкою культурної програми є проект “Листи до Криму”, завдяки якому гості зможуть власноруч написати побажання жителям півострова.
Якщо говорити про проведення, власне, заходів на найвищому рівні, зазначимо що іноземні гості зберуться у найбільшому з залів КВЦ. Напередодні саміту у ньому було облаштовано великий круглий стіл, який трохи нагадує барну стійку.
Додамо
Кримська платформа — це міжнародний формат консультацій та координації міжнародних партнерів України з метою протидії наслідкам і загрозам тимчасової окупації РФ Криму та, зрештою, повернення півострова під контроль України.
Ініціатива об’єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації українського півострова.
П’ять пріоритетних напрямів роботи Кримської платформи становлять:
На установчому саміті виступлять Президент України, голова Верховної Ради, Прем’єр-міністр, лідер кримськотатарського народу, глави іноземних делегацій, представник експертної мережі Кримської платформи.
За останніми даними Міністерства закордонних справ, 46 країн та міжнародних організацій беруть участь у саміті.
Серед них:
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- три чверті країн Європейського континенту;
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- усі 27 країн ЄС
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- усі 30 країн НАТО
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- Люблінський трикутник (Україна, Польща, Литва)
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- Асоційоване тріо (Україна, Грузія, Молдова)
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- усі сусіди України (окрім Білорусі та РФ).
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