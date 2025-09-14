Залишаєш товар і ще отримаєш гроші: новая опція Amazon у боротьбі з потоком повернень
Київ • УНН
Amazon вводить часткове відшкодування коштів за товари, які клієнти можуть залишити собі, щоб протидіяти зростаючій тенденції безкоштовних повернень. Ця практика дозволяє компанії знизити ціну товару та уникнути логістичних витрат, пов'язаних з поверненням.
Гігант доставки розвиває функцію безкоштовного повернення, але щоб запобігти занадто обтяжлививим наслідкам обтяжливим для рітейлера, Amazon вводить часткове повернення коштів.
Передає УНН із посиланням на Futurezone і T-Online.
Деталі
Amazon тепер повертає гроші клієнтам у рамках часткового відшкодування витрат за ті, посилки, які все ж можна залишити собі. Часткове відшкодування за деякі товари впроваджується для того, щоб протидіяти обтяжливій тенденції для онлайн-рітейлерів - можливості безкоштовного повернення.
Довідка
Усім відома послуга, яка дозволяє покупцеві безкоштовно відправити продавцю товар, створює незручні наслідки для компаній. На це впливає і популярність цієї опції, яка за даними дослідження Бамберзького університету призвела повернень величезних масштабів.
Як було визначено (за даними 2022 року), майже кожна четверта посилка повертається. Продукти не завжди можна перепродати.
Наразі Amazon пропонує часткове відшкодування за деякі товари.
Що стоїть за цією практикою Amazon
Для тих, хто бажає повернути товар, пропонується вибірати між "стандартним поверненням" та частковим відшкодуванням. При виборі другої опції, клієнт залишить товар собі і отримає замість цього частину грошей.
Таким чином, Amazon знижує ціну, яку було сплачено за товар.
Нагадаємо
Гендиректор Amazon Енді Джессі заявив, що компанія скорочуватиме персонал у зв’язку з впровадженням штучного інтелекту, який замінює людей на робочих місцях.