Залишаєш товар і ще отримаєш гроші: новая опція Amazon у боротьбі з потоком повернень

Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 29829 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 64659 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 66268 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 55870 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 66803 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 38388 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 66159 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 63385 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 38623 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 37678 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У Польщі пошкодили дах та зрізали хрест з купола Української Греко-Католицької церкви13 вересня, 22:20 • 10124 перегляди
Україна планує створити Kill Zone з лініями дронів до 30 км на фронті - ШмигальPhoto13 вересня, 23:50 • 7784 перегляди
Українські удари по російських НПЗ не мають підтримки Заходу - Bloomberg14 вересня, 00:23 • 25765 перегляди
"Нагадує 1938 рік": Кая Каллас змоделювала майбутнє Європи в разі поразки України02:31 • 13430 перегляди
Дрони атакували один з найбільших НПЗ росії, спричинивши пожежуVideo04:31 • 4870 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 66270 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 42105 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 42214 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 66159 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 39982 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Марк Рютте
Вадим Філашкін
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Європа
Державний кордон України
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 17409 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 63385 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 50415 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 98333 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 58461 перегляди
Шахед-136
Bild
Іскандер (ОТРК)
E-6 Mercury
Детонатор

Залишаєш товар і ще отримаєш гроші: новая опція Amazon у боротьбі з потоком повернень

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Amazon вводить часткове відшкодування коштів за товари, які клієнти можуть залишити собі, щоб протидіяти зростаючій тенденції безкоштовних повернень. Ця практика дозволяє компанії знизити ціну товару та уникнути логістичних витрат, пов'язаних з поверненням.

Залишаєш товар і ще отримаєш гроші: новая опція Amazon у боротьбі з потоком повернень

Гігант доставки розвиває функцію безкоштовного повернення, але щоб запобігти занадто обтяжлививим наслідкам обтяжливим для рітейлера, Amazon вводить часткове повернення коштів.

Передає УНН із посиланням на Futurezone і T-Online.

Деталі 

Amazon тепер повертає гроші клієнтам у рамках часткового відшкодування витрат за ті, посилки, які все ж можна залишити собі. Часткове відшкодування за деякі товари впроваджується для того, щоб протидіяти обтяжливій тенденції для онлайн-рітейлерів - можливості безкоштовного повернення.

Довідка

Усім відома послуга, яка дозволяє покупцеві безкоштовно відправити продавцю товар, створює незручні наслідки для компаній. На це впливає і популярність цієї опції, яка за даними дослідження Бамберзького університету призвела повернень величезних масштабів.

Як було визначено (за даними 2022 року), майже кожна четверта посилка повертається. Продукти не завжди можна перепродати.

Наразі Amazon пропонує часткове відшкодування за деякі товари.

Що стоїть за цією практикою Amazon

Для тих, хто бажає повернути товар, пропонується вибірати між "стандартним поверненням" та частковим відшкодуванням. При виборі другої опції, клієнт залишить товар собі і отримає замість цього частину грошей. 

Таким чином, Amazon знижує ціну, яку було сплачено за товар.

- ідеться у поясненні. 

Нагадаємо

Гендиректор Amazon Енді Джессі заявив, що компанія скорочуватиме персонал у зв’язку з впровадженням штучного інтелекту, який замінює людей на робочих місцях.

Ігор Тележніков

ТехнологіїФінанси
Amazon