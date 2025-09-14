$41.310.10
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 30113 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 65357 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 66880 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 56242 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 67123 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 38471 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 66386 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 63504 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 38664 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 37725 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Оставляешь товар и еще получишь деньги: новая опция Amazon в борьбе с потоком возвратов

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Amazon вводит частичное возмещение средств за товары, которые клиенты могут оставить себе, чтобы противодействовать растущей тенденции бесплатных возвратов. Эта практика позволяет компании снизить цену товара и избежать логистических затрат, связанных с возвратом.

Оставляешь товар и еще получишь деньги: новая опция Amazon в борьбе с потоком возвратов

Гигант доставки развивает функцию бесплатного возврата, но чтобы предотвратить слишком обременительные последствия для ритейлера, Amazon вводит частичный возврат средств.

Передает УНН со ссылкой на Futurezone и T-Online.

Подробности

Amazon теперь возвращает деньги клиентам в рамках частичного возмещения расходов за те посылки, которые все же можно оставить себе. Частичное возмещение за некоторые товары внедряется для того, чтобы противодействовать обременительной тенденции для онлайн-ритейлеров — возможности бесплатного возврата.

Справка

Всем известная услуга, которая позволяет покупателю бесплатно отправить продавцу товар, создает неудобные последствия для компаний. На это влияет и популярность этой опции, которая по данным исследования Бамбергского университета привела к возвратам огромных масштабов.

Как было определено (по данным 2022 года), почти каждая четвертая посылка возвращается. Продукты не всегда можно перепродать.

Сейчас Amazon предлагает частичное возмещение за некоторые товары.

Что стоит за этой практикой Amazon

Для тех, кто желает вернуть товар, предлагается выбирать между "стандартным возвратом" и частичным возмещением. При выборе второй опции, клиент оставит товар себе и получит вместо этого часть денег.

Таким образом, Amazon снижает цену, которая была уплачена за товар.

- говорится в пояснении.

Напомним

Гендиректор Amazon Энди Джесси заявил, что компания будет сокращать персонал в связи с внедрением искусственного интеллекта, который заменяет людей на рабочих местах.

Игорь Тележников

ТехнологииФинансы
Amazon