Оставляешь товар и еще получишь деньги: новая опция Amazon в борьбе с потоком возвратов

Гигант доставки развивает функцию бесплатного возврата, но чтобы предотвратить слишком обременительные последствия для ритейлера, Amazon вводит частичный возврат средств.

Передает УНН со ссылкой на Futurezone и T-Online.

Amazon теперь возвращает деньги клиентам в рамках частичного возмещения расходов за те посылки, которые все же можно оставить себе. Частичное возмещение за некоторые товары внедряется для того, чтобы противодействовать обременительной тенденции для онлайн-ритейлеров — возможности бесплатного возврата.

Всем известная услуга, которая позволяет покупателю бесплатно отправить продавцу товар, создает неудобные последствия для компаний. На это влияет и популярность этой опции, которая по данным исследования Бамбергского университета привела к возвратам огромных масштабов.

Как было определено (по данным 2022 года), почти каждая четвертая посылка возвращается. Продукты не всегда можно перепродать.

Сейчас Amazon предлагает частичное возмещение за некоторые товары.

Для тех, кто желает вернуть товар, предлагается выбирать между "стандартным возвратом" и частичным возмещением. При выборе второй опции, клиент оставит товар себе и получит вместо этого часть денег.

Таким образом, Amazon снижает цену, которая была уплачена за товар.