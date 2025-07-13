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Amazon скорочує штат через ШІ: подібні прогнози озвучують і інші технологічні гіганти

Київ • УНН

 • 1124 перегляди

Гендиректор Amazon Енді Джессі заявив про скорочення персоналу через впровадження ШІ. Інші компанії, включаючи Microsoft та Duolingo, також анонсують подібні зміни, що може вплинути на мільйони робочих місць у світі.

Amazon скорочує штат через ШІ: подібні прогнози озвучують і інші технологічні гіганти

Гендиректор Amazon Енді Джессі заявив, що компанія скорочуватиме персонал у зв’язку з впровадженням штучного інтелекту, який замінює людей на робочих місцях. Подібні прогнози озвучують і інші технологічні гіганти. За оцінками міжнародних організацій, ШІ може позбавити роботи мільйони людей у всьому світі, водночас створюючи нові вакансії та змінюючи ринок праці назавжди.

Про це пише УНН із посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

Гендиректор Amazon Енді Джессі нещодавно оголосив, що його компанія "скорочуватиме штат співробітників у міру того, як штучний інтелект почне замінювати людей". Він також попередив, що впровадження технології ШІ "торкнеться широкого спектра робочих місць та галузей".

Як зазначає видання Джессі не самотній у своїх прогнозах: багато інших компаній виступили з подібними попередженнями, пояснюючи, як прорив у сфері ШІ здатний змінити їхній виробничий процес та трудові колективи.

Так у травні гендиректор стартапу Anthropic повідомив американському сайту новин Axios, що протягом найближчих п'яти років ШІ може "позбавити роботи половину всіх "білих комірців" початкового рівня".

За останні три роки американські компанії, акції яких звертаються на фондовому ринку, скоротили кількість своїх співробітників на 3,5%

- повідомляє Wall Street Journal з посиланням на постачальника даних про зайнятість Live Data Technologies.

І додає, що за минуле десятиліття кожна п'ята компанія S&P 500 зменшила свій штат.

За останні кілька місяців ряд технологічних компаній, включаючи Microsoft, Hewlett Packard та Procter & Gamble, оголосили про звільнення тисяч працівників.

Нещодавно Shopify, яка надає послуги роздрібної торгівлі, заявила, що топ-менеджери, які вимагають додатковий персонал, повинні спочатку довести, що штучний інтелект не зможе виконувати ці завдання. Duolingo, додаток для вивчення іноземних мов, планує поступово замінити своїх позаштатних працівників технологією ШІ.

Побоювання з приводу масового безробіття через запровадження ШІ

За оцінками Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), чверть робочих місць у світі схильна до високого ризику бути заміненими в процесі автоматизації за допомогою ШІ.

Однак очікується, що ця технологія також створить нові можливості та підвищить продуктивність праці. У доповіді Давоського Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), опублікованій на початку цього року, прогнозується, що до 2030 року технологічні перетворення призведуть до зникнення близько 92 мільйонів існуючих робочих місць та створення 170 мільйонів нових.

Розвинені країни, ймовірно, будуть порушені змінами, пов'язаними з ШІ, більшою мірою, ніж розвиваються. Дослідження, опубліковане Міжнародним валютним фондом (МВФ) у 2024 році, виявило, що ця технологія може вплинути на 60% робочих місць у розвинених країнах – приблизно в половині випадків негативно, а в іншій половині – з позитивним ефектом.

Експерти МВФ дійшли висновку, що близько 40% робочих місць на ринках, що розвиваються, і 26% - у країнах з низьким рівнем доходу будуть порушені такими змінами. І хоча на цих ринках праці початковий вплив ШІ може бути менш помітним, вони також матимуть вигоду від підвищення продуктивності, яке обіцяє ця технологія.

Хто постраждає від ШІ найбільше

Під час минулих технологічних проривів основними постраждалими виявилися низькокваліфіковані працівники та "сині комірці", наприклад, по ходу заміни робітників на фабриках промисловими роботами.

Дослідження, проведене Pew Research Center в США, показало, що власники таких професій, пов'язаних зі збором інформації та аналізом даних, як веб-розробники, укладачі технічної документації, бухгалтери, працівники з введення даних та інші, будуть піддані високому ризику бути заміненими ШІ.

Найбільш безпечними в цьому випадку, як очікується, залишаться професії з широким застосуванням ручної праці, які не так просто автоматизувати, наприклад, будівельники, працівники дитячих закладів або пожежники.

Найновіший чат-бот Ілона Маска Grok орієнтується на його думку, перш ніж відповідати на запитання12.07.25, 11:08 • 3902 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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