Amazon сокращает штат из-за ИИ: подобные прогнозы озвучивают и другие технологические гиганты

Генеральный директор Amazon Энди Джесси заявил, что компания будет сокращать персонал в связи с внедрением искусственного интеллекта, который заменяет людей на рабочих местах. Подобные прогнозы озвучивают и другие технологические гиганты. По оценкам международных организаций, ИИ может лишить работы миллионы людей во всем мире, в то же время создавая новые вакансии и изменяя рынок труда навсегда.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Генеральный директор Amazon Энди Джесси недавно объявил, что его компания "будет сокращать штат сотрудников по мере того, как искусственный интеллект начнет заменять людей". Он также предупредил, что внедрение технологии ИИ "затронет широкий спектр рабочих мест и отраслей".

Как отмечает издание, Джесси не одинок в своих прогнозах: многие другие компании выступили с подобными предупреждениями, объясняя, как прорыв в сфере ИИ способен изменить их производственный процесс и трудовые коллективы.

Так, в мае гендиректор стартапа Anthropic сообщил американскому новостному сайту Axios, что в течение ближайших пяти лет ИИ может "лишить работы половину всех "белых воротничков" начального уровня".

За последние три года американские компании, акции которых обращаются на фондовом рынке, сократили количество своих сотрудников на 3,5% - сообщает Wall Street Journal со ссылкой на поставщика данных о занятости Live Data Technologies.

И добавляет, что за прошедшее десятилетие каждая пятая компания S&P 500 уменьшила свой штат.

За последние несколько месяцев ряд технологических компаний, включая Microsoft, Hewlett Packard и Procter & Gamble, объявили об увольнении тысяч сотрудников.

Недавно Shopify, которая предоставляет услуги розничной торговли, заявила, что топ-менеджеры, требующие дополнительный персонал, должны сначала доказать, что искусственный интеллект не сможет выполнять эти задачи. Duolingo, приложение для изучения иностранных языков, планирует постепенно заменить своих внештатных сотрудников технологией ИИ.

Опасения по поводу массовой безработицы из-за внедрения ИИ

По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), четверть рабочих мест в мире подвержена высокому риску быть замененными в процессе автоматизации с помощью ИИ.

Однако ожидается, что эта технология также создаст новые возможности и повысит производительность труда. В докладе Давосского Всемирного экономического форума (ВЭФ), опубликованном в начале этого года, прогнозируется, что к 2030 году технологические преобразования приведут к исчезновению около 92 миллионов существующих рабочих мест и созданию 170 миллионов новых.

Развитые страны, вероятно, будут затронуты изменениями, связанными с ИИ, в большей степени, чем развивающиеся. Исследование, опубликованное Международным валютным фондом (МВФ) в 2024 году, выявило, что эта технология может повлиять на 60% рабочих мест в развитых странах – примерно в половине случаев негативно, а в другой половине – с положительным эффектом.

Эксперты МВФ пришли к выводу, что около 40% рабочих мест на развивающихся рынках и 26% - в странах с низким уровнем дохода будут затронуты такими изменениями. И хотя на этих рынках труда первоначальное влияние ИИ может быть менее заметным, они также получат выгоду от повышения производительности, которое обещает эта технология.

Кто пострадает от ИИ больше всего

Во время прошлых технологических прорывов основными пострадавшими оказались низкоквалифицированные работники и "синие воротнички", например, по ходу замены рабочих на фабриках промышленными роботами.

Исследование, проведенное Pew Research Center в США, показало, что владельцы таких профессий, связанных со сбором информации и анализом данных, как веб-разработчики, составители технической документации, бухгалтеры, работники по вводу данных и другие, будут подвержены высокому риску быть замененными ИИ.

Наиболее безопасными в этом случае, как ожидается, останутся профессии с широким применением ручного труда, которые не так просто автоматизировать, например, строители, работники детских учреждений или пожарные.

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