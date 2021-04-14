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Залучених до ЗНО освітян запропонували щепити вакциною CoronaVac

Залучених до ЗНО освітян запропонували щепити вакциною CoronaVac

Київ • УНН

 • 12076 перегляди

КИЇВ. 14 квітян. УНН. Працівників освіти, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), за їхнім бажанням, щеплюватимуть вакциною CoronaVac проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Про це повідомляють у Міністерстві освіти і науки, передає УНН.

Цитата:

"Працівників освіти, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2021 році, за їхнім бажанням, щеплюватимуть вакциною CoronaVac проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech, що надійшла до України 25 березня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Коментар міністра:

“Проведення ЗНО з дотриманням заходів безпеки є важливим та необхідним етапом для початку вступної кампанії 2021 року. Дякую своїм колегам з Міністерства охорони здоров’я за те, що підтримали позицію щодо першочергової вакцинації освітян та працівників, які залучені до проведення ЗНО. Хочу наголосити, що вакцинування відбуватиметься добровільно. Наше основне завдання — організація безпечних умов для проходження тестування”, — повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Деталі

У МОН повідомляють, що освітян вакцинуватимуть організовано мобільними бригадами з імунізації. За координацію процесів, формування списків охочих вакцинуватись та планування графіку виїздів мобільних бригад відповідають регіональні координатори з вакцинації. Зазначається, що працівники освіти, які залучені до ЗНО та мають бажання вакцинуватися, можуть звертатися до структурних підрозділів з питань освіти ОДА. Там узагальнять списки та передадуть їх регіональним координаторам з вакцинації для подальшого детального планування.

У МОН підкреслили: через 28 днів після щеплення першою дозою освітян, які матимуть бажання щеплюватися, вакцинують другою дозою з тієї ж партії вакцин CoronaVac. Тобто, за кожною особою, щепленою першою дозою, буде зарезервована друга доза із цієї ж партії.

Доповнення

Як стало відомо 14 квітня, в Україні розпочалося щеплення вакциною CoronaVac проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech. Окрім освітян насамперед вакцинуватимуть олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, а також співробітників патрульної поліції.

Зазначимо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше розповів про головну відмінність китайської вакцини CoronaVac.

Загалом вакцинація від COVID-19 стартувала в Україні 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

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