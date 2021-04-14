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Привлеченных к ВНО педагогов предложили прививать вакциной CoronaVac

Привлеченных к ВНО педагогов предложили прививать вакциной CoronaVac

Киев  •  УНН

 • 12063 просмотра

КИЕВ. 14 квитян. УНН. Работников сферы образования, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО), по их желанию, будут прививать вакциной CoronaVac против COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщают в Министерстве образования и науки, передает УНН.

Цитата:

"Работников сферы образования, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году, по их желанию, будут прививать вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech, поступившей в Украину 25 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Комментарий министра:

"Проведение ВНО с соблюдением мер безопасности является важным и необходимым этапом для начала вступительной кампании 2021 года. Благодарю своих коллег из Министерства здравоохранения за то, что поддержали позицию относительно первоочередной вакцинации педагогов и работников, привлеченных к проведению ВНО. Хочу подчеркнуть, что вакцинация будет проходить добровольно. Наша основная задача - организация безопасных условий для прохождения тестирования", - сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Детали

В МОН сообщают, что педагогов будут вакцинировать организовано мобильными бригадами по иммунизации. За координацию процессов, формирование списков желающих вакцинироваться и планирование графика выездов мобильных бригад отвечают региональные координаторы по вакцинации. Отмечается, что работники сферы образования, привлеченные к ВНО и изъявившие желание вакцинироваться, могут обращаться в структурные подразделения по вопросам образования ОГА. Там обобщат списки и передадут их региональным координаторам по вакцинации для дальнейшего детального планирования.

В МОН подчеркнули: через 28 дней после прививки первой дозой педагогов, которые будут иметь желание прививаться, вакцинируют второй дозой из той же партии вакцин CoronaVac. То есть, за каждым привитым первой дозой будет зарезервирована вторая доза из этой же партии.

Дополнение

Как стало известно 14 апреля, в Украине началась вакцинация вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech. Кроме педагогов прежде всего вакцинировать будут олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, а также сотрудников патрульной полиции.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов ранее рассказал о главном отличии китайской вакцины CoronaVac.

В общем вакцинация от COVID-19 стартовала в Украине 24 февраля, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

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