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В Україні розпочали щеплення вакциною CoronaVac: у МОЗ розповіли деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Україні розпочалося щеплення вакциною CoronaVac проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech. Насамперед вакцинуватимуть маломобільні групи населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я, передає УНН.

Деталі

У МОЗ також відзначили, що CoronaVac вакцинуватимуть:

— освітян, які будуть залучені у ЗНО у 2021 році;
— олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році;
— співробітників патрульної поліції.

Цитата

“Термін придатності вакцини CoronaVac становить 24 місяці. Вакцина надійшла до України в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози вакцини, інтервал введення яких складає 28 днів”, — зазначили у відомстві.

Там наголосили, що за кожним щепленим одразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії: всі, хто зараз вакцинуються препаратом CoronaVac, гарантовано отримають другу дозу для повної імунізації від COVID-19.

“Перевозити та зберігати препарат можна при температурі 2−8°C, захищаючи від потрапляння сонячного світла. Транспортуватимуть вакцину в спеціальних контейнерах, щоб забезпечити холодовий ланцюг на кожному етапі маршруту”, — підсумували у МОЗ.

Що відомо про CoronaVac

Дослідження показали, що вакцина CoronaVac має “хороший профіль безпеки” з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Окрім того, майже не спостерігається побічних ефектів — лише почервоніння в місці уколу на руці та короткочасна субфебрильна температура (менше ніж 5% випадків).

Вакцину CoronaVac активно використовують в Туреччині. Тут проводили третю фазу досліджень препарату.

Щеплення вакциною CoronaVac одним з перших у січні зробив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Також нею щепився і 81-річний Вселенський патріарх Варфоломій. Загалом Туреччина закупила 50 млн доз вакцини CoronaVac.

CoronaVac в Україні

25 березня до України з Китаю прибула перша партія (215 тис. доз) із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac.

Фахівці Університету імені Богомольця повідомили, що китайська вакцина CoronaVac має ефективність 83%.

Окрім цього технологія виробництва вакцини CoronaVac перевірена роками. Серед її особливостей, за словами експертки ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталії Виноград, перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю, безпечність, стандартний для всіх вакцин холодовий ланцюг зберігання і постачання у формі готових до ін’єкції шприців, що виключає людський фактор.

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