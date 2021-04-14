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В Украине начали прививки вакциной CoronaVac: в Минздраве рассказали детали

Киев  •  УНН

 • 16645 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Украине началась вакцинация вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech. Прежде всего будут вакцинировать маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают, сообщают в Министерстве здравоохранения, передает УНН.

Детали

В Минздраве также отметили, что CoronaVac будут вакцинировать:

— педагогов, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году;
— олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;
— сотрудников патрульной полиции.

Цитата

“Срок годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца. Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы вакцины, интервал введения которых составляет 28 дней”, — отметили в ведомстве.

Там отметили, что за каждым привитым сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии: все, кто сейчас прививаются препаратом CoronaVac, гарантированно получат вторую дозу для полной иммунизации от COVID-19.

“Перевозить и хранить препарат можно при температуре 2-8°C, защищая от попадания солнечного света. Транспортировать вакцину будут в специальных контейнерах, чтобы обеспечить холодовую цепь на каждом этапе маршрута”, — подытожили в Минздраве.

Что известно о CoronaVac

Исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет “хороший профиль безопасности” с антителами в 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов — только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).

Вакцину CoronaVac активно используют в Турции. Здесь проводили третью фазу исследований препарата.

Прививки вакциной CoronaVac одним из первых в январе сделал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также ею привился и 81-летний Вселенский патриарх Варфоломей. В целом Турция закупила 50 млн доз вакцины CoronaVac.

CoronaVac в Украине

25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия (215 тыс. доз) из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac.

Специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83%.

Кроме этого технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам эусперта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и поняла технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, что исключает человеческий фактор.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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