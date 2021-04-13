Степанов розповів про головну відмінність китайської вакцини CoronaVac

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“CoronaVac відрізняється. Вона більш зручна, якщо так можна сказати: в однодозових флаконах. Один флакон — одна доза, відповідно — щеплення для однієї людини”, — розповів міністр.

Деталі

Разом із тим Степанов зазначив, що як і всі інші ковідні вакцини, зареєстровані в Україні, CoronaVac також дводозова.

“Якщо ми говоримо про вакцину CoronaVac — щеплення (робиться — ред.) на 28 день. Саме такий термін встановлений у багатьох країнах світу, в тому числі, в Україні. Розглядалося це питання й нашими вченими, які дали рекомендацію другу дозу робити через 28 днів для максимальної ефективності цієї вакцини”, — підсумував очільник МОЗ.

Що було раніше

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вакцина Coronavac виробництва компанії Sinovac Biotech зараз активно розвозиться регіонами. До Полтавської області сьогодні вже прибуло майже 8 тисяч доз вакцини від COVID-19 CoronaVac.

Що відомо про CoronaVac

Дослідження показали, що вакцина CoronaVac має “хороший профіль безпеки” з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Окрім того, майже не спостерігається побічних ефектів — лише почервоніння в місці уколу на руці та короткочасна субфебрильна температура (менше ніж 5% випадків).

Вакцину CoronaVac активно використовують в Туреччині. Тут проводили третю фазу досліджень препарату.

Щеплення вакциною CoronaVac одним з перших у січні зробив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Також нею щепився і 81-річний Вселенський патріарх Варфоломій. Загалом Туреччина закупила 50 млн доз вакцини CoronaVac.

CoronaVac в Україні

25 березня до України з Китаю прибула перша партія (215 тис. доз) із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac.

Фахівці Університету імені Богомольця повідомили, що китайська вакцина CoronaVac має ефективність 83%.

Окрім цього технологія виробництва вакцини CoronaVac перевірена роками. Серед її особливостей, за словами експертки ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталії Виноград, перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю, безпечність, стандартний для всіх вакцин холодовий ланцюг зберігання і постачання у формі готових до ін’єкції шприців, що виключає людський фактор.