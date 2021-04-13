Степанов рассказал о главной отличие китайской вакцины CoronaVac
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала “Украина 24” объяснил главную особенность вакцины CoronaVac, которой с дня на день начнут вакцинировать украинцев.
Цитата
“CoronaVac отличается. Она более удобна, если так можно сказать: в однодозовых флаконах. Один флакон — одна доза, соответственно — прививки для одного человека”, — рассказал министр.
Детали
Вместе с тем Степанов отметил, что как и все другие ковидные вакцины, зарегистрированные в Украине, CoronaVac также двудозная.
“Если мы говорим о вакцине CoronaVac — прививка (делается — ред.) на 28 день. Именно такой срок установлен во многих странах мира, в том числе в Украине. Рассматривался этот вопрос и нашими учеными, дали рекомендацию вторую дозу делать через 28 дней для максимальной эффективности этой вакцины”, — подытожил глава Минздрава.
Что было раньше
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина Coronavac производства компании Sinovac Biotech сейчас активно развозится регионами. В Полтавскую область сегодня уже прибыло почти 8 тысяч доз вакцины от COVID-19 CoronaVac.
Что известно о CoronaVac
Исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет “хороший профиль безопасности” с антителами в 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов — только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).
Вакцину CoronaVac активно используют в Турции. Здесь проводили третью фазу исследований препарата.
Прививки вакциной CoronaVac одним из первых в январе сделал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также ею привился и 81-летний Вселенский патриарх Варфоломей. В целом Турция закупила 50 млн доз вакцины CoronaVac.
CoronaVac в Украине
25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия (215 тыс. доз) из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac.
Специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83%.
Кроме этого технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам эксперта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, что исключает человеческий фактор.