Степанов рассказал о главной отличие китайской вакцины CoronaVac

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“CoronaVac отличается. Она более удобна, если так можно сказать: в однодозовых флаконах. Один флакон — одна доза, соответственно — прививки для одного человека”, — рассказал министр.

Детали

Вместе с тем Степанов отметил, что как и все другие ковидные вакцины, зарегистрированные в Украине, CoronaVac также двудозная.

“Если мы говорим о вакцине CoronaVac — прививка (делается — ред.) на 28 день. Именно такой срок установлен во многих странах мира, в том числе в Украине. Рассматривался этот вопрос и нашими учеными, дали рекомендацию вторую дозу делать через 28 дней для максимальной эффективности этой вакцины”, — подытожил глава Минздрава.

Что было раньше

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина Coronavac производства компании Sinovac Biotech сейчас активно развозится регионами. В Полтавскую область сегодня уже прибыло почти 8 тысяч доз вакцины от COVID-19 CoronaVac.

Что известно о CoronaVac

Исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет “хороший профиль безопасности” с антителами в 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов — только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).

Вакцину CoronaVac активно используют в Турции. Здесь проводили третью фазу исследований препарата.

Прививки вакциной CoronaVac одним из первых в январе сделал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также ею привился и 81-летний Вселенский патриарх Варфоломей. В целом Турция закупила 50 млн доз вакцины CoronaVac.

CoronaVac в Украине

25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия (215 тыс. доз) из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac.

Специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83%.

Кроме этого технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам эксперта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, что исключает человеческий фактор.