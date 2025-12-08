Закон про Бюджет-2026 передали на підпис Зеленському

Ухвалений законопроєкт про Державний бюджет України на 2026 рік передали на підпис Президенту Володимиру Зеленському, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, 8 грудня Бюджет-2026 підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Після цього закон передали на підпис Президента.

За даними Мінфіну, Державний бюджет на 2026 рік передбачає:

доходи — 2 трлн 917,9 млрд грн (+415,3 млрд грн до 2025 року);

видатки — 4 трлн 837,4 млрд грн (+134,5 млрд грн);

потреба у зовнішній підтримці — 2 трлн 79 млрд грн.

Основні пріоритети Бюджету-2026, як повідомили у Мінфіні:

оборона і безпека — 2 трлн 807,1 млрд грн (27,2% ВВП);

ветеранська політика — 18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн);

соціальний захист — 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн);

освіта — 278,7 млрд грн (+79,8 млрд грн);

наука — 20,1 млрд грн (+5,6 млрд грн);

охорона здоров’я — 258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн);

підтримка ВПО — 72,6 млрд грн (+16,5 млрд грн);

демографічні програми — 24,5 млрд грн;

підтримка економіки — 51,8 млрд грн;

житлова політика — 47 млрд грн;

агросектор — 14,1 млрд грн (+4,5 млрд грн);

трансферти місцевим бюджетам — 283,9 млрд грн;

публічні інвестиції — 111,5 млрд грн (+14,5 млрд грн).

Доповнення

Ухвалення Бюджету-2026 є однією з передумов затвердження МВФ нової програми для України, але не єдиною.

МВФ прокоментував обговорення у ЄС заморожених активів рф з Euroclear для підтримки України: повторив застереження