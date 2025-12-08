Закон про Бюджет-2026 передали на підпис Зеленському

$42.060.13
Ексклюзив
10:00 • 470 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 1066 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 1984 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 12632 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 10064 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 22445 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 35037 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 31807 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 35638 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 57604 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
Краматорськ залишився без світла після трьох ударів російських військ8 грудня, 01:04
Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхівки в Чернігові, є поранені8 грудня, 01:35
Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"8 грудня, 02:06
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні04:16
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 08:22
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 12633 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 62037 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 71466 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 82846 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 104245 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Сумська область
Німеччина
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 12633 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 47707 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 58147 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 59107 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 73181 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Facebook
Financial Times
Фільм

Закон про Бюджет-2026 передали на підпис Зеленському

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Ухвалений законопроєкт про Державний бюджет України на 2026 рік передано на підпис Президенту Володимиру Зеленському. Інформація про це розміщена на сайті парламенту.

Закон про Бюджет-2026 передали на підпис Зеленському

Ухвалений законопроєкт про Державний бюджет України на 2026 рік передали на підпис Президенту Володимиру Зеленському, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, 8 грудня Бюджет-2026 підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Після цього закон передали на підпис Президента.

За даними Мінфіну, Державний бюджет на 2026 рік передбачає:

  • доходи — 2 трлн 917,9 млрд грн (+415,3 млрд грн до 2025 року);
    • видатки — 4 трлн 837,4 млрд грн (+134,5 млрд грн);
      • потреба у зовнішній підтримці — 2 трлн 79 млрд грн.

        Основні пріоритети Бюджету-2026, як повідомили у Мінфіні:

        • оборона і безпека — 2 трлн 807,1 млрд грн (27,2% ВВП);
          • ветеранська політика — 18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн);
            • соціальний захист — 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн);
              • освіта — 278,7 млрд грн (+79,8 млрд грн);
                • наука — 20,1 млрд грн (+5,6 млрд грн);
                  • охорона здоров’я — 258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн);
                    • підтримка ВПО — 72,6 млрд грн (+16,5 млрд грн);
                      • демографічні програми — 24,5 млрд грн;
                        • підтримка економіки — 51,8 млрд грн;
                          • житлова політика — 47 млрд грн;
                            • агросектор — 14,1 млрд грн (+4,5 млрд грн);
                              • трансферти місцевим бюджетам — 283,9 млрд грн;
                                • публічні інвестиції — 111,5 млрд грн (+14,5 млрд грн).

                                  Доповнення

                                  Ухвалення Бюджету-2026 є однією з передумов затвердження МВФ нової програми для України, але не єдиною.

                                  МВФ прокоментував обговорення у ЄС заморожених активів рф з Euroclear для підтримки України: повторив застереження05.12.25, 11:19

                                  Юлія Шрамко

                                  ЕкономікаПолітика
                                  Державний бюджет
                                  Володимир Зеленський
                                  Україна