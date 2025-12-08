Закон про Бюджет-2026 передали на підпис Зеленському
Київ • УНН
Ухвалений законопроєкт про Державний бюджет України на 2026 рік передано на підпис Президенту Володимиру Зеленському. Інформація про це розміщена на сайті парламенту.
Деталі
Як повідомляється, 8 грудня Бюджет-2026 підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Після цього закон передали на підпис Президента.
За даними Мінфіну, Державний бюджет на 2026 рік передбачає:
- доходи — 2 трлн 917,9 млрд грн (+415,3 млрд грн до 2025 року);
- видатки — 4 трлн 837,4 млрд грн (+134,5 млрд грн);
- потреба у зовнішній підтримці — 2 трлн 79 млрд грн.
Основні пріоритети Бюджету-2026, як повідомили у Мінфіні:
- оборона і безпека — 2 трлн 807,1 млрд грн (27,2% ВВП);
- ветеранська політика — 18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн);
- соціальний захист — 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн);
- освіта — 278,7 млрд грн (+79,8 млрд грн);
- наука — 20,1 млрд грн (+5,6 млрд грн);
- охорона здоров’я — 258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн);
- підтримка ВПО — 72,6 млрд грн (+16,5 млрд грн);
- демографічні програми — 24,5 млрд грн;
- підтримка економіки — 51,8 млрд грн;
- житлова політика — 47 млрд грн;
- агросектор — 14,1 млрд грн (+4,5 млрд грн);
- трансферти місцевим бюджетам — 283,9 млрд грн;
- публічні інвестиції — 111,5 млрд грн (+14,5 млрд грн).
Доповнення
Ухвалення Бюджету-2026 є однією з передумов затвердження МВФ нової програми для України, але не єдиною.
