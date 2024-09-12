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Закликаємо міжнародну спільноту до рішучої реакції: МЗС України засудило атаку рф на співробітників МКЧХ

Закликаємо міжнародну спільноту до рішучої реакції: МЗС України засудило атаку рф на співробітників МКЧХ

Київ • УНН

 • 57824 перегляди

Росія атакувала співробітників МКЧХ у Донецькій області, вбивши трьох та поранивши двох. МЗС України закликало міжнародну спільноту до рішучої реакції на порушення рф міжнародного права.

Це не лише зухвала атака на співробітників МКЧХ, а й напад на усіх, хто допомагає людям, які опинились у скруті внаслідок війни. Так у МЗС України відреагували на удар рф по спіробітникам МКЧХ у Донецькій області, передає УНН.

"Сьогодні, 12 вересня 2024 р., росія вчинила черговий варварський напад на основоположні принципи міжнародного права, Статут ООН та загальнолюдські цінності. Вранці російські війська атакували співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Донецькій області, які готувалися до роздачі гуманітарної допомоги місцевим мешканцям. Трагічним наслідком цієї атаки стало вбивство росією трьох та поранення двох співробітників МКЧХ. Приносимо глибокі співчуття сім’ям загиблих та поранених", - йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що цей злочин є не лише зухвалою атакою на співробітників МКЧХ, а й нападом на усіх, хто допомагає людям, які опинились у скруті внаслідок війни.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту до рішучої реакції на порушення РФ міжнародного права та до посилення заходів із захисту гуманітарних працівників та цивільних людей у зонах конфлікту.

Як наголосив Президент Зеленський коментуючи цю трагічну подію, світ не може залишатися байдужим: лише разом ми можемо змусити Росію припинити цей терор і змусити Москву шукати миру", - резюмували у відомстві.

Порушення міжнародного гуманітарного права: МКЧХ засудив удар рф по гуманітарній місії на Донеччині 12.09.24, 18:58 • 16878 переглядiв

Нагадаємо 

Внаслідок артилерійського обстрілу рф у селі Віролюбівка загинули три українських працівники МКЧХ, ще двоє поранені.  Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець закликав МКЧХ офіційно визнати порушення росією норм Женевських конвенцій. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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