Призываем международное сообщество к решительной реакции: МИД Украины осудил атаку рф на сотрудников МККК

Это не только дерзкая атака на сотрудников МККК, но и нападение на всех, кто помогает людям, которые оказались в беде в результате войны. Так в МИД Украины отреагировали на удар рф по сотрудникам МККК в Донецкой области, передает УНН.

"Сегодня, 12 сентября 2024 г., россия совершила очередное варварское нападение на основополагающие принципы международного права, Устав ООН и общечеловеческие ценности. Утром российские войска атаковали сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донецкой области, которые готовились к раздаче гуманитарной помощи местным жителям. Трагическим следствием этой атаки стало убийство россией трех и ранения двух сотрудников МККК. Приносим глубокие соболезнования семьям погибших и раненых", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что это преступление является не только дерзкой атакой на сотрудников МККК, но и нападением на всех, кто помогает людям, которые оказались в беде в результате войны.

"Мы призываем международное сообщество к решительной реакции на нарушение РФ международного права и к усилению мер по защите гуманитарных работников и гражданских людей в зонах конфликта.

Как отметил Президент Зеленский комментируя это трагическое событие, мир не может оставаться равнодушным: только вместе мы можем заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мира", - резюмировали в ведомстве.

Порушення міжнародного гуманітарного права: МКЧХ засудив удар рф по гуманітарній місії на Донеччині

Напомним

В результате артиллерийского обстрела рф в селе Веролюбовка погибли три украинских работника МККК, еще двое ранены. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец призвал МККК официально признать нарушение Россией норм Женевских конвенций.