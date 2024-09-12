Нарушение международного гуманитарного права: МККК осудил удар рф по гуманитарной миссии в Донецкой области

Международный комитет Красного Креста отреагировал на смерть сотрудников своей гуманитарной миссии. В Комитете отметили, что нападение на МККК является нарушением международного гуманитарного права. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление организации.

Детали

Отмечается, что сотрудники МХЧК приехали, чтобы выдать местным жителям топливные брикеты для обогрева домов. На момент обстрела они как раз разгружали помощь, местные от взрыва не пострадали.

Я самым решительным образом осуждаю нападения на сотрудников Красного Креста. Это недопустимо, что под обстрел попало место раздачи помощи. Сегодня наши сердца разбиты, мы оплакиваем потерю наших коллег и заботимся о раненых - сказала президент МККК Мирьяна Сполярич.

В заявлении отмечается, что миссии Красного Креста регулярно приезжают в Донецкую область. Их транспортные средства обозначены эмблемой Красного Креста.

Также в Комитете напоминают, что любое нападение на МККК является нарушением международного гуманитарного права.

Красный Крест призывает уважать международное гуманитарное право, в частности принимать все возможные меры предосторожности, чтобы те, кто занимается гуманитарной деятельностью, не становились мишенью или не попадали в плен во время боевых действий - говорится в заявлении организации.

Напомним

В результате артиллерийского обстрела рф в селе Веролюбовка погибли три украинских работника МККК, еще двое ранены. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец призвал МККК официально признать нарушение Россией Женевских конвенций.