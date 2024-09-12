Порушення міжнародного гуманітарного права: МКЧХ засудив удар рф по гуманітарній місії на Донеччині

Міжнародний комітет Червоного Хреста відреагував на смерть співробітників своєї гуманітарної місії. В Комітеті наголосили, що напад на МКЧХ є порушенням міжнародного гуманітарного права. Про це пише УНН з посиланням на заяву організації.

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Зазначається, що співробітники МХЧК приїхали, щоб видати місцевим жителям паливні брикети для обігріву домівок. На момент обстрілу вони саме розвантажували допомогу, місцеві від вибуху не постраждали.

Я найрішучіше засуджую напади на співробітників Червоного Хреста. Це неприпустимо, що під обстріл потрапило місце роздачі допомоги. Сьогодні наші серця розбиті, ми оплакуємо втрату наших колег і піклуємося про поранених - сказала президентка МКЧХ Мірʼяна Споляріч.

У заяві наголошується, що місії Червоного Хреста регулярно приїжджають у Донецьку область. Їхні транспортні засоби позначені емблемою Червоного Хреста.

Також в Комітеті нагадують, що будь-який напад на МКЧХ є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Червоний Хрест закликає поважати міжнародне гуманітарне право, зокрема вживати всіх можливих заходів обережності, щоб ті, хто займається гуманітарною діяльністю, не ставали мішенню або не потрапляли в полон під час бойових дій - йдеться в заяві організації.

Нагадаємо

Внаслідок артилерійського обстрілу рф у селі Віролюбівка загинули три українських працівники МКЧХ, ще двоє поранені. Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець закликав МКЧХ офіційно визнати порушення росією Женевських конвенцій.