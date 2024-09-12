Порушення міжнародного гуманітарного права: МКЧХ засудив удар рф по гуманітарній місії на Донеччині

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 58808 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 118668 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 157991 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 127242 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 118405 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 118001 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 148783 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75884 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84373 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 184611 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.5 м/с
94 %
748 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 50258 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 38880 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 36939 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 36637 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 34035 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 157970 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 148767 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 184600 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 520846 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 599485 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 9101 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 36059 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 35478 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 37588 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60417 перегляди
Актуальне
Порушення міжнародного гуманітарного права: МКЧХ засудив удар рф по гуманітарній місії на Донеччині

Порушення міжнародного гуманітарного права: МКЧХ засудив удар рф по гуманітарній місії на Донеччині

Київ • УНН

 • 16878 перегляди

МКЧХ відреагував на загибель трьох співробітників під час обстрілу в Донецькій області. Організація наголошує, що напад на гуманітарну місію є порушенням міжнародного права.

Міжнародний комітет Червоного Хреста відреагував на смерть співробітників своєї гуманітарної місії. В Комітеті наголосили, що напад на МКЧХ є порушенням міжнародного гуманітарного права. Про це пише УНН з посиланням на заяву організації.

Деталі

Зазначається, що співробітники МХЧК приїхали, щоб видати місцевим жителям паливні брикети для обігріву домівок. На момент обстрілу вони саме розвантажували допомогу, місцеві від вибуху не постраждали.

Я найрішучіше засуджую напади на співробітників Червоного Хреста. Це неприпустимо, що під обстріл потрапило місце роздачі допомоги. Сьогодні наші серця розбиті, ми оплакуємо втрату наших колег і піклуємося про поранених

- сказала президентка МКЧХ Мірʼяна Споляріч.

У заяві наголошується, що місії Червоного Хреста регулярно приїжджають у Донецьку область. Їхні транспортні засоби позначені емблемою Червоного Хреста.

Також в Комітеті нагадують, що будь-який напад на МКЧХ є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Червоний Хрест закликає поважати міжнародне гуманітарне право, зокрема вживати всіх можливих заходів обережності, щоб ті, хто займається гуманітарною діяльністю, не ставали мішенню або не потрапляли в полон під час бойових дій

- йдеться в заяві організації.

Нагадаємо

Внаслідок артилерійського обстрілу рф у селі Віролюбівка загинули три українських працівники МКЧХ, ще двоє поранені. Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець закликав МКЧХ офіційно визнати порушення росією Женевських конвенцій.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88