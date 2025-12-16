Захисник "Індепендьєнте" Монтієль - володар премії Пушкаша за найкрасивіший гол 2025 року

Фото: Сайт "Індепендьєнте"

Захисник аргентинського "Індепендьєнте" Сантьяго Монтіель отримав "Премію Пушкаша" - за найкращий гол 2025 року, передає УНН.

Деталі

Ми ніколи не втомимося від цієї мети. Сантьяго Монтіель з незабутнім переможцем премії Пушкаша - йдеться в описі до відео.

Зазначимо, що цей гол для захисника "Індепендьєнте" виявився єдиним для команди, що дозволив обіграти "Індепендьєнте Рівадавія" - 1:0.

Привіт, я Сантьяго Монтіель. Я хотів би подякувати всім, хто голосував, незалежним уболівальникам, клубу, легенді футболу, ФІФА. Я дуже щасливий, що отримав цю нагороду, і хочу передати всім великі обійми - сказав Монтіель.

Довідково

Премія Пушкаша - це нагорода, яку ФІФА щороку вручає автору найкращого (найкрасивішого) гола сезону. Вона була заснована у 2009 році за ініціативи тодішнього президента ФІФА Зеппа Блаттера.

Нагадаємо

