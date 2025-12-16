Защитник "Индепендьенте" Монтьель - обладатель премии Пушкаша за самый красивый гол 2025 года

$42.250.05
17:02 • 4784 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16:20 • 11869 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11 • 12820 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
15:35 • 16604 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
13:38 • 17271 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 22004 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 23688 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 23748 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 28440 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24002 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго16 декабря, 09:39
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19
В оккупированном Крыму заявили о "национализации" имущества Усика16 декабря, 12:00
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ14:38
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ14:38
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto

Эксклюзив

15 декабря, 13:38
Эксклюзив
15 декабря, 13:38
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55
Защитник "Индепендьенте" Монтьель - обладатель премии Пушкаша за самый красивый гол 2025 года

Киев • УНН

 356 просмотра

Игрок аргентинского "Индепендьенте" Сантьяго Монтьель получил "Премию Пушкаша" за лучший гол 2025 года. Его единственный гол в матче против "Индепендьенте Ривадавия" принес победу команде.

Защитник "Индепендьенте" Монтьель - обладатель премии Пушкаша за самый красивый гол 2025 года
Фото: Сайт "Индепендьенте"

Защитник аргентинского "Индепендьенте" Сантьяго Монтьель получил "Премию Пушкаша" - за лучший гол 2025 года, передает УНН.

Детали

Мы никогда не устанем от этой цели. Сантьяго Монтьель с незабываемым победителем премии Пушкаша

- говорится в описании к видео.

Отметим, что этот гол для защитника "Индепендьенте" оказался единственным для команды, что позволило обыграть "Индепендьенте Ривадавия" - 1:0.

Привет, я Сантьяго Монтьель. Я хотел бы поблагодарить всех, кто голосовал, независимых болельщиков, клуб, легенду футбола, ФИФА. Я очень счастлив, что получил эту награду, и хочу передать всем большие объятия

- сказал Монтьель.

Справочно

Премия Пушкаша - это награда, которую ФИФА ежегодно вручает автору лучшего (самого красивого) гола сезона. Она была учреждена в 2009 году по инициативе тогдашнего президента ФИФА Зеппа Блаттера.

Напомним

Итальянская газета Tuttosport определила лауреата премии Golden Boy в 2025 году - лучшим молодым футболистом Европы в возрасте до 21 года стал вингер французского "Пари Сен-Жермен", за который выступает украинский защитник Илья Забарный, Дезире Дуэ.

Павел Башинский

Спорт