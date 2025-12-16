Защитник "Индепендьенте" Монтьель - обладатель премии Пушкаша за самый красивый гол 2025 года

Фото: Сайт "Индепендьенте"

Защитник аргентинского "Индепендьенте" Сантьяго Монтьель получил "Премию Пушкаша" - за лучший гол 2025 года, передает УНН.

Детали

Мы никогда не устанем от этой цели. Сантьяго Монтьель с незабываемым победителем премии Пушкаша - говорится в описании к видео.

Отметим, что этот гол для защитника "Индепендьенте" оказался единственным для команды, что позволило обыграть "Индепендьенте Ривадавия" - 1:0.

Привет, я Сантьяго Монтьель. Я хотел бы поблагодарить всех, кто голосовал, независимых болельщиков, клуб, легенду футбола, ФИФА. Я очень счастлив, что получил эту награду, и хочу передать всем большие объятия - сказал Монтьель.

Справочно

Премия Пушкаша - это награда, которую ФИФА ежегодно вручает автору лучшего (самого красивого) гола сезона. Она была учреждена в 2009 году по инициативе тогдашнего президента ФИФА Зеппа Блаттера.

Напомним

