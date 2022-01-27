Захворюваність на COVID-19 по Україні перевищено у понад 7 разів - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Україні рівень захворюваності на коронавірус росте - наразі вона перевищена у понад сім разів від норми, підскочивши менше ніж за місяць. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
Загалом в Україні рівень захворюваності на COVID-19 становить 575 на 100 тис. населення, тоді як норма для "зеленої" зони до 75 на 100 тис. населення. Усе, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.
Наразі цей показник перевищує встановлений рівень у 7,67 раза, за два тижні ситуація погіршилася - 12 січня захворюваність перевищувала норму лише удвічі.
Загалом по регіонах до "помаранчевої" зони входять 14 областей, дві - Прикарпаття та Рівненщина - у "червоній", усі інші — в "жовтій".
Доповнення
20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.
З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони. Із 27 січня до неї приєдналася Рівненська область.