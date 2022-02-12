Захворюваність на COVID-19 по Україні перевищено у майже 17 разів - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Стрімке зростання в Україні рівня захворюваності на коронавірус з початку січня досягло перевищення норми у близько 17 разів, більшість регіонів у "помаранчевій" зоні. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
Загалом в Україні рівень захворюваності на COVID-19 становить 1 269 на 100 тис. населення, тоді як норма для "зеленої" зони до 75 на 100 тис. населення. Усе, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.
Наразі цей показник перевищує встановлений рівень в 16,92 раза, хоча ще 12 січня захворюваність перевищувала норму лише удвічі.
Загалом до "помаранчевої" зони входять 19 регіонів, у тому числі Київ, 5 - Івано-Франківська, Рівненська, Закарпатська, Луганська та Хмельницька області - у "червоній", і лише одна - Полтавська - у "жовтій".
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у "жовтих" зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.
15 грудня карантин в Україні продовжили до квітня.
З 30 грудня всі області були у "жовтій" зоні.
20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.
З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони. Із 27 січня до неї приєдналася Рівненська область. Із 11 лютого Закарпатська, Луганська та Хмельницька області також перейшли у "червону" зону.