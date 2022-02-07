Захворюваність на COVID-19 по Україні перевищено у 15 разів - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Стрімке зростання в Україні рівня захворюваності на коронавірус з початку січня досягло показника перевищення норми у близько 15 разів, більшість регіонів у "помаранчевій" зоні. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
Загалом в Україні рівень захворюваності на COVID-19 становить 1 148 на 100 тис. населення, тоді як норма для "зеленої" зони до 75 на 100 тис. населення. Усе, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.
Наразі цей показник перевищує встановлений рівень в 15,3 раза, хоча ще 12 січня захворюваність перевищувала норму лише удвічі.
Загалом до "помаранчевої" зони входять 19 регіонів, у тому числі Київ, два - Івано-Франківська та Рівненська області - у "червоній", але вже чотири - Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька області - у "жовтій". У двох останніх показник покращився за пів тижня.
Доповнення
20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.
З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони. Із 27 січня до неї приєдналася Рівненська область.