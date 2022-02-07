Заболеваемость COVID-19 по Украине превышена в 15 раз - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Стремительный рост в Украине уровня заболеваемости на коронавирус с начала января достиг показателя превышения нормы в 15 раз, большинство регионов в "оранжевой" зоне. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
В целом по Украине уровень заболеваемости COVID-19 составляет 1 148 на 100 тыс. населения, тогда как норма для "зеленой" зоны до 75 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.
Сейчас этот показатель превышает установленный уровень в 15,3 раза, хотя еще 12 января заболеваемость превышала норму лишь вдвое.
В целом в "оранжевую" зону входят 19 регионов, в том числе Киев, два - Ивано-Франковская и Ровенская области - в "красной", но уже четыре - Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская области - в "желтой". В двух последних показатель улучшился за полнедели.
Дополнение
20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.
С 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область.