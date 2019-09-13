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Захворіти на бруцельоз: професор розповіла, чому українці в зоні ризику

Захворіти на бруцельоз: професор розповіла, чому українці в зоні ризику

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня УНН. Українці сьогодні не захищенні від ризиків захворіти на дуже небезпечну хворобу – бруцельоз. Вона передається людині від тварин, після вживання зараженого м'яса, молока або ж при контакті з худобою. А відповідні тест-системи для діагностики цієї хвороби минулого року вітчизняна Держпродспоживслужба взагалі не закуповувала. Про саму хворобу, її прояви та можливі наслідки у коментарі УНН розповіла Директор ДУ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського НАМН, професор Вікторія Задорожна.

За її словами, бруцельоз — це дуже небезпечна хвороба для людини, яка дуже важко діагностується та у 5% випадків призводить до смерті.

“У нас дуже мала настороженість лікарів (щодо бруцельозу — ред.), і в більшості випадків такі хвороби проходять як лихоманки нез’ясованої етимології, а вже потім можуть набувати характеру хронічного перебігу. Але теж дуже рідко вони діагностуються, бо спосіб виділення мікроорганізмів є достатньо важким. Якби ж у нас була доступність до вітчизняних діагностикумів — тест-систем, це б дуже допомогло і ветеринарам, і так званій гуманній медицині — медицині людини”, — каже професор.

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У світі щорічно реєструється близько 500 тис. випадків бруцельозу серед людей, а у нас, наприклад, у 2016 році — був офіційно зареєстрований 1 випадок, у 2017 році — 3 випадки, у 2018 році — взагалі жодного.

“Але це зовсім не означає, що у нас ця проблема не актуальна, і люди не хворіють. Вона надзвичайно актуальна. Просто у нас же санепідслужба ліквідована, і говорити про те, що взагалі хтось щось реєструє не можна.

От наприклад, у РФ щороку реєструють біля 500 випадків. Чим ми від них відрізняємося? У Казахстані десь 1000 випадків щорічно, а у нас немає..? Навіть в Ізраїлі наприклад за 2013-2016 роки зареєстровано близько 3000 випадків. А у нас якщо немає, то лише тому, що не обстежують належним чином. Тому тест-системи є дуже потрібними, для медицини”, — зазначила Задорожна, додавши, що в Україні є вітчизняний виробник таких тест-систем.

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Щодо симптомів хвороби, то головним її проявом є надзвичайно висока температура +40 +41.

“Протягом кількох перших днів, окрім високої температури може не бути більше ніяких інших симптомів. А потім, якщо мова про дитину, то вона може, навіть, померти. А без належного обстеження саме на бруцельоз, встановити причину і правильний діагноз просто неможливо. І тут обов’язково треба знати, яке м’ясо, і яких тварин хворий вживав напередодні, чи молоко, чи сири. Чи був контакт з якимись тваринами”, — пояснила професор, наголосивши на тому, що дорослі мають більше ризиків захворіти, аніж діти.

Нагадаємо, що саме навколо закупівлі тест-систем для виявлення бруцельозу у тварин цього року стався гучний скандал. Перемогу в тендері чиновники Держпродспоживслужби віддали компанії, яка запропонувала вдвічі вищу ціну, за пропозицію іншого учасника (вітчизняного виробника — ред). Останнього ж викинули з тендеру з формальних причин.

Як наслідок, закупівля тест-систем наразі унеможливлена, бо її законність оскаржується в АМКУ, а до правоохоронних органів готують заяви щодо корупційної складової тендеру

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