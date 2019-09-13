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Заболеть бруцеллезом: профессор рассказала, почему украинцы в зоне риска

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября УНН. Украинцы сейчас не защищены от рисков заболеть очень опасной болезнью - бруцеллезом. Она передается человеку от животных, после употребления зараженного мяса, молока или при контакте со скотом. А соответствующие тест-системы для диагностики этой болезни в прошлом году отечественная Госпродпотребслужба вообще не закупала. О самой болезни, ее проявлении и возможных последствиях в комментарии УНН рассказала директор ГУ Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского АМН, профессор Виктория Задорожная.

По ее словам, бруцеллез - это очень опасная болезнь для человека, которая очень трудно диагностируется и в 5% случаев приводит к смерти.

"У нас очень мало настороженность врачей (по бруцеллезу - ред.), и в большинстве случаев такие болезни проходят как лихорадки неясной этимологии, а уже потом могут приобретать характер хронического течения. Но тоже очень редко они диагностируются, потому что способ выделения микроорганизмов является достаточно тяжелым. Если бы у нас был доступ к отечественным диагностикумам - тест-системам, это бы очень помогло и ветеринарам, и так называемой гуманной медицине - медицине человека", - говорит профессор.

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В мире ежегодно регистрируется около 500 тыс. случаев бруцеллеза среди людей, а у нас, например, в 2016 году - был официально зарегистрирован 1 случай, в 2017 году - 3 случая, в 2018 году - вообще ни одного.

"Но это вовсе не означает, что у нас эта проблема не актуальна, и люди не болеют. Она чрезвычайно актуальна. Просто у нас же санэпидслужба ликвидирована, и говорить о том, что вообще кто-то что-то регистрирует нельзя.

Вот например, в РФ ежегодно регистрируют около 500 случаев. Чем мы от них отличаемся? В Казахстане где-то 1000 случаев ежегодно, а у нас нет ..? Даже в Израиле, например, с 2013-2016 года зарегистрировано около 3000 случаев. А у нас если нет, то только потому, что не обследуют надлежащим образом. Поэтому тест-системы очень нужны, для медицины", - отметила Задорожная, добавив, что в Украине есть отечественный производитель таких тест-систем.

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О симптомах болезни, то главным ее проявлением является чрезвычайно высокая температура - 40-41.

"В течение нескольких первых дней, кроме высокой температуры может не быть больше никаких других симптомов. А потом, если речь о ребенке, то он может даже умереть. А без должного обследования именно на бруцеллез, установить причину и правильный диагноз просто невозможно. И здесь обязательно надо знать, какое мясо, и каких животных больной употреблял накануне, или молоко, или сыры. Был ли контакт с какими-то животными", - пояснила профессор, отметив, что взрослые имеют больше рисков заболеть, чем дети.

Напомним, что именно вокруг закупки тест-систем для выявления бруцеллеза у животных в этом году произошел громкий скандал. Победу в тендере чиновники Госпродпотребслужбы отдали компании, которая предложила более высокую - вдвое - цену, чем предложение другого участника (отечественного производителя - ред). Последнего же выбросили из тендера по формальным причинам.

Как следствие, закупка тест-систем пока невозможна, поскольку ее законность оспаривается в АМКУ, а в правоохранительные органы готовят заявления о коррупционной составляющей тендера.

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