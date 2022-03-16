Захоплені в мерії Бучі заручники повернулися додому – міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Співробітники Бучанської міської ради та волонтери, яких захопили російські окупанти, повернулися додому. Про це йдеться в повідомленні міськради у Facebook, пише УНН.
Цитата
“Щойно ми отримали перевірену інформацію, що заручники, про захоплення яких ми повідомили сьогодні вранці, живі і здорові, їх відпустили і вони повернулись до своїх рідних. У всіх їх забрали сім-карти, тому вони зараз не на зв‘язку”, ь- повідомили у міськраді.
Контекст
Вранці 16 березня російські окупанти здійснили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон шістьох співробітників і волонтерів.
Як писав УНН, напередодні у Маріуполі окупанти взяли в заручники працівників та пацієнтів лікарні.